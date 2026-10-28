Flamengo foi eliminado pelo Estudiantes na semifinal da Libertadores - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Flamengo foi eliminado pelo Estudiantes na semifinal da LibertadoresReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 28/10/2026 18:35 | Atualizado 28/10/2026 18:44

"O Flamengo informa que recebe com tranquilidade a decisão da Conmebol de rever sua posição anterior e que acompanhará os desdobramentos do recurso interposto pelo Estudiantes perante o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS/TAS). O Clube reafirma seu respeito às entidades envolvidas e seu compromisso com o cumprimento dos regulamentos, mantendo-se vigilante na defesa de seus direitos e interesses", disse.

A decisão da Comissão Disciplinar aconteceu antes do julgamento na Corte Arbitral do Esporte (CAS), o tribunal da Fifa. O Flamengo pode recorrer da decisão na Comissão de Apelações da confederação sul-americana, dentro do prazo de sete dias e mediante ao pagamento de uma taxa de 3 mil dólares (R$ 16 mil). Em nota, o Rubro-Negro reafirmou o compromisso com o cumprimento dos regulamentos.

Entenda o caso

Contratado após o fechamento da janela na Argentina, Marcos Rojo chegou ao Estudiantes para jogar a reta final da Libertadores. O zagueiro, porém, foi barrado pela Conmebol de entrar em campo no jogo de ida, em La Plata. Apoiado em uma liberação posterior da Corte Arbitral do Esporte (CAS), o time argentino decidiu escalá-lo como titular no jogo de volta, no Maracanã.

Por isso, o Flamengo entrou com recurso junto ao CAS, alegando que Rojo foi escalado irregularmente. Com essa medida, o clube carioca exigia a eliminação do clube argentino e sua classificação para a decisão contra o Palmeiras, no dia 28 de novembro. O movimento do Rubro-Negro gerou críticas de Sebastián Verón, ex-jogador e atual presidente do time argentino.

Após empatar o jogo de ida sem gols, o Flamengo teve a chance de decidir a classificação dentro de casa. Porém, o Rubro-Negro teve uma atuação pouco inspirada, mesmo jogando com um a mais durante quase todo o segundo tempo. Com mais um empate em 0 a 0, a decisão foi para os pênaltis. O goleiro uruguaio Muslera brilhou defendendo as cobranças de Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique, e garantiu a vitória dos argentinos em pleno Maracanã.

Eliminado da Libertadores, o Flamengo deu adeus ao sonho do pentacampeonato e, agora, volta o foco para o Brasileirão até o fim da temporada. Líder da competição, o Rubro-Negro volta a campo nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), contra o Vasco, no Nilton Santos, pela 33ª rodada. O Mais Querido tem um ponto a mais de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras.