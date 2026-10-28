Vitão em ação pelo Flamengo - Foto: Lucas Almeida

Vitão em ação pelo FlamengoFoto: Lucas Almeida

Publicado 28/10/2026 19:10 | Atualizado 28/10/2026 19:10

Flamengo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Vitão tem um retrospecto favorável diante do rival. Ao longo da carreira, o defensor disputou cinco partidas contra o Cruz-Maltino, com quatro vitórias e apenas uma derrota, alcançando um aproveitamento de 80%. e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Vitão tem um retrospecto favorável diante do rival. Ao longo da carreira, o defensor disputou cinco partidas contra o Cruz-Maltino, com quatro vitórias e apenas uma derrota, alcançando um aproveitamento de 80%.

Confira também: Flamengo se manifesta sobre decisão da Conmebol e aguarda CAS



Um desses confrontos, inclusive, marcou a estreia de Vitão com a camisa rubro-negra. Contratado para a temporada de 2026, o zagueiro foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Gigante da Colina, pelo Campeonato Carioca, justamente na primeira partida do elenco profissional no ano. Na ocasião, o defensor teve participação importante no triunfo, ajudando a equipe a terminar o clássico sem sofrer gols. Um desses confrontos, inclusive, marcou a estreia de Vitão com a camisa rubro-negra. Contratado para a temporada de 2026, o zagueiro foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Gigante da Colina, pelo Campeonato Carioca, justamente na primeira partida do elenco profissional no ano. Na ocasião, o defensor teve participação importante no triunfo, ajudando a equipe a terminar o clássico sem sofrer gols.

Confira também: Entenda a disputa no meio-campo do Flamengo com volta de Arrascaeta



Além do retrospecto favorável diante do Vasco, Vitão também apresenta números positivos em suas participações pelo Flamengo. Nas 22 partidas em que esteve em campo, o Rubro-Negro conquistou 14 vitórias, seis empates e sofreu apenas duas derrotas, registrando 72,7% de aproveitamento. Defensivamente, a equipe sofreu 17 gols nesses confrontos, uma média de 0,77 por jogo.

Além do retrospecto favorável diante do Vasco, Vitão também apresenta números positivos em suas participações pelo Flamengo. Nas 22 partidas em que esteve em campo, o Rubro-Negro conquistou 14 vitórias, seis empates e sofreu apenas duas derrotas, registrando 72,7% de aproveitamento. Defensivamente, a equipe sofreu 17 gols nesses confrontos, uma média de 0,77 por jogo.

Confira também: Flamengo oficializa renovação de Danilo até 2027

Momento do Flamengo na temporada

Com a vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 2, na última segunda-feira (26), o Flamengo chegou a 70 pontos e reassumiu o topo da tabela no Campeonato Brasileiro. Quem está em segundo é o Palmeiras, que soma 69. Neste momento, o Rubro-Negro aparece com mais chances de levantar o troféu: 69,6%. Já o Verdão tem 30,4%. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Momento do Vasco na temporada

O Vasco vive situação oposta, mas vem embalado depois da vitória por 3 a 2 sobre o Corinthians, de virada, sábado (24), em São Januário. Com o triunfo, o Cruz-Maltino ganhou um respiro na luta para fugir da briga contra o rebaixamento. Neste momento, aparece com 38 pontos e ocupa a 13ª posição. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 34.