Flamengo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Vitão tem um retrospecto favorável diante do rival. Ao longo da carreira, o defensor disputou cinco partidas contra o Cruz-Maltino, com quatro vitórias e apenas uma derrota, alcançando um aproveitamento de 80%.
Um desses confrontos, inclusive, marcou a estreia de Vitão com a camisa rubro-negra. Contratado para a temporada de 2026, o zagueiro foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Gigante da Colina, pelo Campeonato Carioca, justamente na primeira partida do elenco profissional no ano. Na ocasião, o defensor teve participação importante no triunfo, ajudando a equipe a terminar o clássico sem sofrer gols.
Além do retrospecto favorável diante do Vasco, Vitão também apresenta números positivos em suas participações pelo Flamengo. Nas 22 partidas em que esteve em campo, o Rubro-Negro conquistou 14 vitórias, seis empates e sofreu apenas duas derrotas, registrando 72,7% de aproveitamento. Defensivamente, a equipe sofreu 17 gols nesses confrontos, uma média de 0,77 por jogo.
Com a vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 2, na última segunda-feira (26), o Flamengo chegou a 70 pontos e reassumiu o topo da tabela no Campeonato Brasileiro. Quem está em segundo é o Palmeiras, que soma 69. Neste momento, o Rubro-Negro aparece com mais chances de levantar o troféu: 69,6%. Já o Verdão tem 30,4%. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Momento do Vasco na temporada
O Vasco vive situação oposta, mas vem embalado depois da vitória por 3 a 2 sobre o Corinthians, de virada, sábado (24), em São Januário. Com o triunfo, o Cruz-Maltino ganhou um respiro na luta para fugir da briga contra o rebaixamento. Neste momento, aparece com 38 pontos e ocupa a 13ª posição. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 34.
Vale lembrar que o Gigante da Colina conta com uma vantagem em relação aos rivais na parte de baixo da tabela, já que tem uma partida a menos. A adversária será a lanterna isolada Chapecoense, na Arena Condá, em duelo adiado da 21ª rodada que ainda será marcado pela CBF.
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