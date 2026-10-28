Flamengo defende tabu contra o Vasco - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo defende tabu contra o VascoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/10/2026 20:22

Rubro-Negro não perde para o Cruz-Maltino pela Série A do Campeonato Brasileiro desde 2015. Flamengo defenderá invencibilidade de 11 anos contra o Vasco nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão. Vivendo sequência de dominância e bons resultados sobre o rival, o

Leia mais: Flamengo se manifesta sobre decisão da Conmebol e aguarda CAS



A última vitória do Vasco sobre o Mais Querido no Brasileiro foi em 27 de setembro daquele ano, por 2 a 1, com gols de Nenê e do zagueiro Rodrigo, no Maracanã. De lá para cá, foram 15 partidas, com sete vitórias rubro-negras e oito empates. Além disso, a superioridade do clube da Gávea também chama a atenção no saldo de gols do recorte. Foram 30 bolas na rede à favor do Flamengo, e apenas 14 contra.

Goleadas marcam o período

Neste recorte, que dura mais de uma década, goleadas ampliaram o domínio do Flamengo. A principal delas foi o 6 a 1 de junho de 2024, no Maracanã. Nesta partida, o Rubro-Negro abriu 3 a 1 antes do intervalo e passeou na segunda etapa.

Além disso, o Mais Querido superou o rival por 4 a 1 em duas oportunidades. Em 2019, a vitória veio no Mané Garrincha, em Brasília, com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Já em 2023, o Rubro-Negro abriu 4 a 0 antes do intervalo, e viu o rival descontar de pênalti na etapa final

Situações distintas na edição atual

Flamengo e Vasco vivem momentos diferentes neste Brasileirão. O Mais Querido é líder do campeonato, mas tem apenas um ponto de vantagem para o vice-líder Palmeiras. Por isso, precisa superar o rival para não correr o risco de perder a ponta da tabela.

O Cruz-Maltino, por outro lado, está na 13ª posição e ainda briga contra o rebaixamento. Atualmente, o clube de São Januário tem 38 pontos, quatro a mais que o Grêmio, primeiro time dentro do Z-4. Vale lembrar que o Vasco ainda tem um jogo atrasado contra a Chapecoense, fora de casa, para cumprir. Ainda assim, uma vitória ajudaria a afastar qualquer risco de queda no Brasileirão.

Clássicos pelo Brasileirão desde a última vitória do Vasco

Flamengo : Vasco - 29/10/2026

Flamengo 2 x 2 Vasco - 03/05/2026

Flamengo 1 x 1 Vasco - 21/09/2025

Vasco 0 x 0 Flamengo - 19/04/2025

Flamengo 1 x 1 Vasco - 15/09/2024

Vasco 1 x 6 Flamengo - 02/06/2024

Flamengo 1 x 0 Vasco - 22/10/2023

Vasco 1 x 4 Flamengo - 05/06/2023

Flamengo 2 x 0 Vasco - 04/02/2021

Vasco 1 x 2 Flamengo - 10/10/2020

Flamengo 4 x 4 Vasco - 13/11/2019

Vasco 1 x 4 Flamengo - 17/08/2019

Vasco 1 x 1 Flamengo - 15/09/2018

Flamengo 1 x 1 Vasco - 19/05/2018

Flamengo 0 x 0 Vasco - 28/10/2017

Vasco 0 x 1 Flamengo - 08/07/2017

