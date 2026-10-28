O Flamengo defenderá invencibilidade de 11 anos contra o Vasco nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão. Vivendo sequência de dominância e bons resultados sobre o rival, o Rubro-Negro não perde para o Cruz-Maltino pela Série A do Campeonato Brasileiro desde 2015.
A última vitória do Vasco sobre o Mais Querido no Brasileiro foi em 27 de setembro daquele ano, por 2 a 1, com gols de Nenê e do zagueiro Rodrigo, no Maracanã. De lá para cá, foram 15 partidas, com sete vitórias rubro-negras e oito empates. Além disso, a superioridade do clube da Gávea também chama a atenção no saldo de gols do recorte. Foram 30 bolas na rede à favor do Flamengo, e apenas 14 contra.
Goleadas marcam o período
Neste recorte, que dura mais de uma década, goleadas ampliaram o domínio do Flamengo. A principal delas foi o 6 a 1 de junho de 2024, no Maracanã. Nesta partida, o Rubro-Negro abriu 3 a 1 antes do intervalo e passeou na segunda etapa.
Além disso, o Mais Querido superou o rival por 4 a 1 em duas oportunidades. Em 2019, a vitória veio no Mané Garrincha, em Brasília, com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Já em 2023, o Rubro-Negro abriu 4 a 0 antes do intervalo, e viu o rival descontar de pênalti na etapa final
Situações distintas na edição atual
Flamengo e Vasco vivem momentos diferentes neste Brasileirão. O Mais Querido é líder do campeonato, mas tem apenas um ponto de vantagem para o vice-líder Palmeiras. Por isso, precisa superar o rival para não correr o risco de perder a ponta da tabela.
O Cruz-Maltino, por outro lado, está na 13ª posição e ainda briga contra o rebaixamento. Atualmente, o clube de São Januário tem 38 pontos, quatro a mais que o Grêmio, primeiro time dentro do Z-4. Vale lembrar que o Vasco ainda tem um jogo atrasado contra a Chapecoense, fora de casa, para cumprir. Ainda assim, uma vitória ajudaria a afastar qualquer risco de queda no Brasileirão.
Clássicos pelo Brasileirão desde a última vitória do Vasco
Flamengo : Vasco - 29/10/2026 Flamengo 2 x 2 Vasco - 03/05/2026 Flamengo 1 x 1 Vasco - 21/09/2025 Vasco 0 x 0 Flamengo - 19/04/2025 Flamengo 1 x 1 Vasco - 15/09/2024 Vasco 1 x 6 Flamengo - 02/06/2024 Flamengo 1 x 0 Vasco - 22/10/2023 Vasco 1 x 4 Flamengo - 05/06/2023 Flamengo 2 x 0 Vasco - 04/02/2021 Vasco 1 x 2 Flamengo - 10/10/2020 Flamengo 4 x 4 Vasco - 13/11/2019 Vasco 1 x 4 Flamengo - 17/08/2019 Vasco 1 x 1 Flamengo - 15/09/2018 Flamengo 1 x 1 Vasco - 19/05/2018 Flamengo 0 x 0 Vasco - 28/10/2017 Vasco 0 x 1 Flamengo - 08/07/2017
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