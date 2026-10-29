Presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, viu o Flamengo revisar projeções financeiras depois de receitas abaixo do esperadoReprodução / Flamengo TV
Flamengo aprova reajuste no orçamento; déficit calculado é de R$ 40 mi
Rubro-Negro readequou as receitas diante dos insucessos esportivos em 2026, investimentos em atletas relevantes e vendas abaixo do esperado
Jardim exalta goleada sobre o Vasco e celebra fim do jejum de Pedro
Técnico do Flamengo celebrou vitória por 4 a 1 no clássico desta quinta-feira (29), mas pregou foco e constância no Brasileirão
Samuel Lino comemora doblete, mas ressalta: 'Noite foi do Flamengo'
Destaque da equipe, ponta marcou dois gols na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, nesta quinta-feira (29), pelo Brasileirão
Alex Sandro sofre edema muscular na coxa e desfalca Flamengo
Lateral-esquerdo sentiu dores na vitória sobre o Atlético-MG e passou por exame de imagem que apontou o problema físico na região
Zico exalta ex-Flamengo e vê injustiça por ausência em Copa
Galinho abordou qualidade de atleta, que defendeu o Rubro-Negro por seis temporadas: 'Fui muitas vezes ao Maracanã para vê-lo'
Flamengo pode abrir vantagem para confronto direto valer o título
Clássico com o Vasco ganha ainda mais importância para o Rubro-Negro depois do tropeço do Palmeiras na rodada do Brasileirão
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