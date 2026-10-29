Presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, viu o Flamengo revisar projeções financeiras depois de receitas abaixo do esperado - Reprodução / Flamengo TV

Presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, viu o Flamengo revisar projeções financeiras depois de receitas abaixo do esperadoReprodução / Flamengo TV

Publicado 29/10/2026 10:29

O Conselho de Administração do Flamengo aprovou, nesta quarta-feira (28), a readequação orçamentária do clube para 2026. O orçamento revisado prevê a revisão do déficit no ano para R$ 40 milhões. O clube destaca, no entanto, uma melhora na "qualidade da receita", com o aumento de 20% da receita recorrente, que se repete todos os anos e deixa de fora fatores extraordinários, como premiações e vendas de jogadores, em relação a 2025.

A readequação orçamentária é um procedimento previsto no Estatuto do Rubro-Negro. Trata-se de uma revisão regular: ao longo do ano, o orçamento aprovado originalmente é confrontado com o que de fato aconteceu, e as projeções são ajustadas para refletir a realidade do exercício.

Diante de insucessos esportivos ao longo da temporada, o clube precisou recalcular a rota, que previa um superávit de R$ 180 milhões em 2026. O Flamengo argumenta que mesmo sem atingir a meta prevista no orçamento original, os índices de endividamento permanecem em "níveis confortáveis".

Investimentos altos e ganhos abaixo do esperado

O Rubro-Negro detalhou, ainda, alguns fatores que motivaram a readequação. Um deles foi o investimento em atletas relevantes, como Lucas Paquetá, que custou R$ 315,669 milhões, entre a aquisição dos direitos federativos, luvas e intermediação. A operação, realizada no início de 2026, representou um impacto no orçamento do resto do ano.

Além disso, a equipe acabou vendendo jogadores por valores abaixo do esperado. Lorran, Victor Hugo e Guilherme, que, em outros momentos foram considerados joias, saíram, somados, por R$ 22 milhões, o que não banca um mês da folha salarial do time, por exemplo.

O clube previa aproximadamente R$ 250 milhões de arrecadação em vendas, mas atingiu apenas R$ 171,6 milhões. O maior lucro foi com a negociação do jovem meia-atacante Ryan Roberto para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 9,5 milhões de euros (R$ 56,3 milhões). No entanto, o Rubro-Negro ficou com apenas R$ 39,4 milhões por ter 70% dos direitos econômicos do atleta.

Além disso, o clube também recebeu R$ 35,2 milhões pela transferência de João Gomes do Wolverhampton ao Aston Villa, devido ao mecanismo de solidariedade da Fifa, além de 10% de mais-valia da operação. Já a venda de Wallace Yan ao Red Bull Bragantino rendeu R$ 36 milhões aos cofres do clube.

Por fim, na avaliação do Flamengo, as receitas com o Maracanã ficaram abaixo do esperado para 2026, apesar de um crescimento de 20%. Um dos fatores que explicam isso foi a previsão da venda de naming rights do estádio, que não se concretizou.

A readequação orçamentária foi aprovada por maioria, em reunião que contou com a presença de 56 conselheiros.