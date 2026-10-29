Time de Leonardo Jardim pode ficar perto do título do Brasileirão - Gilvan de Souza / Flamengo

Time de Leonardo Jardim pode ficar perto do título do BrasileirãoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/10/2026 11:22 | Atualizado 29/10/2026 11:36

vencer o clássico para abrir três pontos de distância na tabela.

O Flamengo tem uma grande oportunidade de encaminhar o título do Brasileirão na partida desta quinta-feira (29), contra o Vasco , às 20h (de Brasília), no Nilton Santos. Com o empate sem gols do Palmeiras com o Santos, o Rubro-Negro precisa

Se conseguir, repetirá a maior diferença para o segundo colocado desde que o time de Leonardo Jardim assumiu a liderança, na 26ª rodada do campeonato. Mas o mais relevante é que um resultado positivo mudará a importância do confronto direto entre os dois candidatos.

Chance de título antecipado



Afinal, o Flamengo leva a vantagem no número de vitórias (21 contra 20), o primeiro critério de desempate. Tanto que segue na liderança neste momento, mesmo com o Palmeiras com os mesmos 70 pontos.



Desta maneira, se chegar com três pontos de vantagem no confronto direto entre os rivais, o Rubro-Negro garantirá o título do Brasileirão se vencer. E mesmo que perca na 36ª rodada, ainda assim manterá a liderança e só dependerá de si nos dois jogos restantes.



Por isso, o clássico com o Vasco ganha ainda mais importância. Após passar sufoco na rodada passada e se livrar praticamente no último lance de um tropeço no Maracanã, diante do Atlético-MG, agora é a vez de aproveitar, o que não aconteceu em outra oportunidade.



Nas seis outras rodadas do Brasileirão em que esteve na liderança, o Flamengo já abriu três pontos de vantagem uma vez, quando venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e o Palmeiras ficou no 0 a 0 com o Grêmio, em Porto Alegre.

O problema é que na partida seguinte, o Rubro-Negro empatou com o Santos em 2 a 2, na Vila Belmiro, o que fez o Alviverde ficar a um ponto por ter vencido o Bahia por 1 a 0, em casa. Agora, o time de Abel Ferreira terá de contar com novo tropeço do rival para seguir com o sonho do título vivo.



"Não vamos abrir mão de nada, aconteça o que acontecer (em Vasco x Flamengo), seguimos lutando pelo título. Não vou mudar o discurso se ficar mais ou menos difícil, vamos encerrar os jogos da forma que temos que encarar. O Palmeiras mostra que é possível, mesmo nestas condições. Vamos continuar na luta e não vamos abrir mão dela", garantiu o técnico palmeirense.



A distância do Flamengo para o Palmeiras no Brasileirão

26ª rodada

1º - Flamengo - 54 pontos

2º Palmeiras - 53 pontos



27ª rodada

1º - Flamengo - 57 pontos

2º Palmeiras - 56 pontos



28ª rodada

1º - Flamengo - 60 pontos

2º Palmeiras - 57 pontos



29ª rodada

1º - Flamengo - 61 pontos

2º Palmeiras - 60 pontos



30ª rodada

1º - Flamengo - 64 pontos

2º Palmeiras - 63 pontos



31ª rodada

1º - Flamengo - 67 pontos

2º Palmeiras - 66 pontos



32ª rodada

1º - Flamengo - 70 pontos

2º Palmeiras - 69 pontos