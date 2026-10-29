Zico é o maior ídolo da história do Flamengo - Divulgação / Peter Wrede

Zico é o maior ídolo da história do FlamengoDivulgação / Peter Wrede

Publicado 29/10/2026 12:41

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico, exaltou outro grande atleta que defendeu o Rubro-Negro por muitos anos: Everton Ribeiro. Ao avaliar o apoiador, que atualmente joga no Bahia, o Galinho fez muitos elogios e afirmou que o veterano deveria ter disputado a Copa de 2014.

"Everton Ribeiro. Foi uma injustiça muito grande ele não ter ido para a Copa do Mundo de 2014. O Everton Ribeiro organiza qualquer time. Fui muitas vezes ao Maracanã para vê-lo jogar", disse em seu canal no YouTube.

Na ocasião, Everton Ribeiro defendia o Cruzeiro, que foi bicampeão brasileiro nas temporadas de 2013 e 2014. Apesar do bom desempenho no país, Felipão preferiu preterir o apoiador e não levá-lo para a Copa do Mundo, que foi disputada em território nacional.

No fim daquele ano, Everton Ribeiro se transferiu para o futebol dos Emirados Árabes, onde jogou por dois anos e meio. Na metade da temporada, o apoiador deixou o Al Ahli e acertou com o Flamengo como grande contratação para a temporada de 2017.

Depois de um ano e meio de frustrações, Everton Ribeiro começou a marcar seu nome na história do Flamengo em 2019 naquela temporada em que comandados por Jorge Jesus, os rubro-negros conquistaram o Brasileiro e a Libertadores com um futebol avassalador.

Everton Ribeiro permaneceu no Flamengo seis anos e meio, tendo conquistado diversos títulos além daqueles da primeira temporada. Ele levantou mais uma Libertadores, mais um Brasileiro, além de uma Copa do Brasil, duas Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e três títulos do Campeonato Carioca.

De fora da Copa do Mundo de 2014, Everton Ribeiro realizou seu sonho de defender o Brasil em uma Copa do Mundo em 2022. Naquela temporada, convocado por Tite, o apoiador participou da campanha da Seleção no Mundial do Catar, quando a equipe pentacampeão foi eliminada nas quartas de final da competição contra a Croácia.

Everton Ribeiro defende o Bahia desde 2024, tendo entrado em campo em 129 partidas, anotado dez gols e dado 23 assistências. Ele tem contrato até o fim da temporada e seu futuro está indefinido. Na temporada passada, o meia superou um câncer na tereoide.

Zico é considerado o maior ídolo da história do Flamengo, tendo liderado a equipe na principal conquista do Rubro-Negro em 1981, o Mundial de Clubes. Além disso, conquistou uma Libertadores e quatro títulos do Brasileirão.