Alex Sandro em ação contra o Atlético-MG, no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Alex Sandro em ação contra o Atlético-MG, no MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/10/2026 18:15

Flamengo ganhou um novo desfalque para a reta final da temporada. O lateral-esquerdo Alex Sandro, de 35 anos, sofreu um edema muscular na região posterior da coxa esquerda durante a vitória sobre o Atlético-MG, na última segunda-feira (26), no Maracanã, e não foi relacionado para o clássico contra o Vasco, nesta quinta (29), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Alex Sandro foi substituído no intervalo da vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 3 a 2 , na última segunda, no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogador deixou o campo com dores e deu lugar a Ayrton Lucas. Ele passou por exame de imagem na reapresentação do elenco, no Ninho do Urubu. O lateral-esquerdo já iniciou o tratamento junto com o departamento médico.

É a segunda lesão de Alex Sandro após a Copa do Mundo de 2026. O lateral-esquerdo ficou fora de combate entre 8 de agosto e 12 de setembro por causa de uma tendinite, desfalcando o Flamengo em nove jogos no período. Desde que chegou ao clube em agosto de 2024, ele acumula nove lesões musculares, além de outros problemas físicos como dores na panturrilha.

Contratado em agosto de 2024, Alex Sandro sempre foi considerado titular e homem de confiança dos técnicos. Um dos líderes do elenco, o lateral-esquerdo soma 87 jogos, um gol e duas assistências pelo Flamengo. Em 2026, atuou em 35 partidas e contribuiu apenas com uma assistência. O jogador se destaca, principalmente, pela sua capacidade defensiva.

Sem Alex Sandro à disposição, o técnico Leonardo Jardim deve dar mais oportunidades para Ayrton Lucas. Mesmo criticado por parte da torcida, o lateral-esquerdo sempre foi o favorito do treinador português, sendo titular mesmo em momentos em que o camisa 26 esteve disponível para jogar. Na temporada, ele soma os mesmos 35 jogos do concorrente de posição.

Além de Alex Sandro, o Flamengo tem outros desfalques para o clássico contra o Vasco. O zagueiro Danilo, que passou por cirurgia para corrigir duas fraturas na mandíbula, não joga mais em 2026. Saúl, com dores na coxa esquerda, Valencia, com conjuntivite, e De La Cruz, que não foi relacionado por causa do gramado sintético, também estão fora. Já Carrascal cumpre suspensão automática.