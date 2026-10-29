Samuel Lino marcou dois gols contra o Vasco - Gilvan de Souza / Flamengo

Samuel Lino marcou dois gols contra o VascoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/10/2026 22:28

Autor de doblete na goleada por 4 a 1 do Flamengo sobre o Vasco , nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão, Samuel Lino preferiu focar no grande desempenho da equipe. O camisa 16 celebrou os dois gols no jogo e o bom momento na temporada, mas enfatizou o "protagonismo do grupo", que soube aproveitar as oportunidades para construir vantagem larga sobre o rival.

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"Eu vivo um bom momento, graças a Deus, mas hoje a noite foi do Flamengo. O protagonismo inteiro foi do grupo, que hoje foi fantástico, e a gente pôde fazer um placar largo e sair daqui com os três pontos. Eu fico feliz de estar ajudando o Flamengo nessa reta final de campeonato e fico feliz pela minha temporada", celebrou Samuel Lino, após o jogo, em entrevista à "Prime Video".

Os outros dois gols do Rubro-Negro foram marcados por Pedro, camisa 9 que vivia longo jejum de gols pela equipe, e desencantou em grande estilo. Com base na grande atuação do setor ofensivo, Lino exaltou a boa fase dos atacantes do Mais Querido, o que para ele é um grande combustível para que o clube siga brigando pelo título do Brasileirão.

"O Flamengo tem jogadores de qualidade, de nível altíssimo. Então, cada um tem contribuído, feito o seu (gol). E, em cada parte do ano, cada um teve o seu protagonismo. Fico feliz por três, quatro, cinco jogadores do nosso grupo do ataque estarem se destacando. Isso é bom para nós, para o Flamengo e para a disputa de títulos. Então, ter jogadores assim, desse nível, nessa fase boa, só ajuda", analisou.

Como foram os gols de Lino?

Samuel Lino marcou os dois últimos gols da vitória por 4 a 1 do Flamengo. O primeiro saiu aos 8 minutos do segundo tempo. Paquetá ganhou dividida no meio-campo e acionou Arrascaeta, que, com liberdade, serviu Varela. O lateral foi travado no meio da área, mas o rebote sobrou nos pés do ponta, que chapou de primeira, no cantinho, sem chances para Jardim.

O segundo foi aos 40 minutos da etapa final, já para liquidar o confronto. Em escapada mágica, Léo Ortiz fez fila e quase marcou gol antológico, mas acertou o travessão. No rebote, a bola voltou a sobrar para Samuel Lino perto da linha da área, e o ponta castigou de novo, agora com chapada no ângulo.

Próximos passos do Flamengo

Vitorioso no clássico, o Mais Querido manteve a ponta da tabela do Brasileirão, com 73 pontos, três à frente do vice-líder Palmeiras. Agora, terá quase uma semana para treinar, e volta a campo na próxima quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã.