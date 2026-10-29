Leonardo Jardim comanda Flamengo contra o Vasco - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim comanda Flamengo contra o VascoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/10/2026 23:17

Leonardo Jardim se mostrou mais que satisfeito com a goleada por 4 a 1 do Flamengo sobre o Vasco , nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão. Na verdade, o técnico português gostou mesmo foram dos três pontos. Segundo ele, o triunfo foi importante da mesma forma que serão os próximos jogos, com o objetivo de garantir o título brasileiro.

"É mais uma vitória que nos permite ter uma vantagem de três pontos, é só esse significado. Vale os mesmos três pontos que o jogo contra o Grêmio na próxima semana, que é um jogo extremamente importante na nossa casa. A gente precisa fazer. Faltam cinco jogos? Então quatro vitórias são suficientes. Temos que pensar jogo a jogo, ainda falta muito campeonato", analisou o treinador, em entrevista coletiva após o jogo.



Com o triunfo sobre o Vasco, o Flamengo manteve a primeira posição na tabela, com 73 pontos, três à frente do vice-líder Palmeiras. Vale lembrar que, na 36ª rodada, o Rubro-Negro terá confronto direto com o Alviverde paulista, no Nubank Parque, em São Paulo, o que pode ser definidor na briga pela taça.

Jardim comenta fim do jejum de Pedro

Antes de a bola rolar para o Clássico dos Milhões, o centroavante Pedro vivia longo jejum de gols pelo Flamengo. Ele não balançava as redes desde a vitória por 2 a 1 sobre o RB Bragantino, em 20 de setembro. De lá para cá, foram seis jogos de seca.

Porém, diante do Vasco, o camisa 9 quebrou o jejum em grande estilo. Logo aos 8 minutos, cabeceou forte para abrir o placar, após grande cruzamento de Varela. Mais tarde, aos 41 da etapa inicial, Pedro aproveitou rebote do goleiro cruz-maltino para empurrar na direção do gol vazio. Para Léo Jardim, o jejum do atacante nunca foi motivo de preocupação.

"Em relação ao Pedro, se vocês lembram, eu tinha falado no último jogo que tinha feito um bom jogo na construção, na pressão. Eu não estava nada preocupado. Ele é um dos artilheiros do campeonato, acreditamos muito nele e esperamos que nessa reta final ele consiga finalizar mais vezes", elogiou o português.



Próximos jogos do Flamengo

Após a vitória no clássico, o Flamengo terá quase uma semana para treinar e voltará a campo na próxima quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã. Depois, recebe o Athletico-PR e, aí sim, viaja para a "final antecipada" do Brasileirão, contra o Palmeiras.