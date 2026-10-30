Jogadores do Flamengo comemoram um dos gols na goleada sobre o Vasco - Gilvan de Souza/Flamengo

Jogadores do Flamengo comemoram um dos gols na goleada sobre o VascoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/10/2026 08:00 | Atualizado 30/10/2026 08:00

Flamengo deu um importante passo na disputa pelo título brasileiro. Atual campeão, o Rubro-Negro se isolou na liderança da competição após golear o Vasco por 4 a 1 , nesta última quinta-feira (30), no Nilton Santos, pela 33ª rodada, e aumentou as chances de conquistar o troféu para 87.3%, segundo os dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Após a eliminação na semifinal da Libertadores, o Flamengo se reabilitou na temporada com a vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 2, na última segunda-feira (26), no Maracanã, pela 32ª rodada. Líder, o Rubro-Negro começou a nova jornada na liderança por apenas um ponto e viu o Palmeiras igualar a pontuação após empatar sem gols com o Santos. Com isso, teve a chance de ampliar a vantagem.

O Flamengo aproveitou o tropeço do Palmeiras e disparou na liderança do Brasileirão. Além de abrir três pontos de vantagem, o Rubro-Negro também impôs duas vitórias de diferença sobre o Alviverde. Caso mantenha essa distância até o confronto direto no dia 22 de novembro, o time carioca mantém o primeiro lugar mesmo em caso de derrota por causa do critério de triunfos.

Com isso, o Flamengo depende apenas dele mesmo para conquistar o título brasileiro em 2026. Nas últimas cinco rodadas, o Rubro-Negro jogará três jogos em casa (Grêmio, Athletico-PR e Chapecoense) e outros dois fora (Palmeiras e Coritiba). Assim como o time carioca, o Palmeiras também jogará três das últimas cinco partidas dentro dos seus domínios, inclusive o confronto direto entre os líderes.

Mesmo jogando no Nilton Santos e sob forte chuva, o Flamengo não se intimidou e se impôs diante do Vasco. O Rubro-Negro abriu o placar logo aos dez minutos com Pedro, mas viu o Cruz-Maltino reagir e empatar aos 15. Na reta final do primeiro tempo, o camisa 9 voltou a colocar o Mais Querido na frente e marcou pela segunda vez na partida.

No segundo tempo, o Vasco resolveu colocar em campo alguns titulares que foram poupados, como Lucas Piton, Tchê Tchê e Bruno Duarte. Mas não adiantou. O Cruz-Maltino até finalizou mais vezes, mas teve um baixo aproveitamento na conversão. O Flamengo, por outro lado, foi letal. Samuel Lino marcou aos oito e, depois, aos 40, para completar a goleada.

Com a vitória sobre o Vasco, o Flamengo chegou a 73 pontos e se isolou na liderança do Brasileirão, com três de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras. Já o Cruz-Maltino, por sua vez, segue em 13º com 38, apenas três acima da zona de rebaixamento. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã, pela 34ª rodada.