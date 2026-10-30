Jogadores do Flamengo comemoram um dos gols na goleada sobre o VascoGilvan de Souza/Flamengo
Flamengo aumenta chances de título no Brasileirão para quase 90%
Rubro-Negro vence o Vasco por 4 a 1, aproveita tropeço do Palmeiras e amplia vantagem na liderança da competição para três pontos
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Jogadores exaltam vantagem do Flamengo: ‘Vitória de time campeão’
Líder, o Rubro-Negro abriu três pontos de frente sobre o Palmeiras no Campeonato Brasileiro ao golear o Vasco por 4 a 1, no Nilton Santos
Jardim exalta goleada sobre o Vasco e celebra fim do jejum de Pedro
Técnico do Flamengo celebrou vitória por 4 a 1 no clássico desta quinta-feira (29), mas pregou foco e constância no Brasileirão
Samuel Lino comemora doblete, mas ressalta: 'Noite foi do Flamengo'
Destaque da equipe, ponta marcou dois gols na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, nesta quinta-feira (29), pelo Brasileirão
Alex Sandro sofre edema muscular na coxa e desfalca Flamengo
Lateral-esquerdo sentiu dores na vitória sobre o Atlético-MG e passou por exame de imagem que apontou o problema físico na região
Zico exalta ex-Flamengo e vê injustiça por ausência em Copa
Galinho abordou qualidade de atleta, que defendeu o Rubro-Negro por seis temporadas: 'Fui muitas vezes ao Maracanã para vê-lo'
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