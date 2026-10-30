Emerson Royal em ação pelo Flamengo diante do Vasco, no Nilton Santos - Gilvan de Souza / Flamengo

Emerson Royal em ação pelo Flamengo diante do Vasco, no Nilton SantosGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/10/2026 09:58 | Atualizado 30/10/2026 10:02

Lateral-direito do Flamengo , Emerson Royal destacou o sonho de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. O defensor esteve na pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos com Japão e Singapura, que acontecerão em meados de novembro, mas não foi chamado . Para o setor, foram convocados Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma).

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“É um momento muito importante para mim. Venho plantando isso desde o início do ano. Comecei a temporada bem, trabalhei bastante. Abdiquei muito tempo das minhas férias para trabalhar. Não tinha outro caminho”, disse o jogador, depois da



“Fiquei muito feliz por aparecer na pré-lista da seleção brasileira. Vou seguir trabalhando para ser convocado. É um dos meus objetivos, mas o mais importante de tudo é fazer um bom trabalho no Flamengo”, complementou.



A última vez em que Emerson Royal atuou com a Amarelinha foi em novembro de 2023, ainda com Fernando Diniz no comando. Na ocasião, entrou em campo nas derrotas para Colômbia (2 a 1) e Argentina (1 a 0), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. “É um momento muito importante para mim. Venho plantando isso desde o início do ano. Comecei a temporada bem, trabalhei bastante. Abdiquei muito tempo das minhas férias para trabalhar. Não tinha outro caminho”, disse o jogador, depois da goleada por 4 a 1 sobre o Vasco , quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.“Fiquei muito feliz por aparecer na pré-lista da seleção brasileira. Vou seguir trabalhando para ser convocado. É um dos meus objetivos, mas o mais importante de tudo é fazer um bom trabalho no Flamengo”, complementou.A última vez em que Emerson Royal atuou com a Amarelinha foi em novembro de 2023, ainda com Fernando Diniz no comando. Na ocasião, entrou em campo nas derrotas para Colômbia (2 a 1) e Argentina (1 a 0), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Parceria com Leonardo Jardim



No clássico com o Vasco, Emerson Royal foi escolhido por Leonardo Jardim para atuar na lateral esquerda mesmo com Ayrton Lucas à disposição. O defensor já havia jogado assim na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, dia 18 de outubro, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, conseguiu corresponder e apresentou um bom desempenho.



“Agradeço ao professor (Leonardo Jardim) por me dar a oportunidade de jogar em uma posição que não é a minha e eu poder contribuir para o time. Converso com ele, avisei que estou aqui para o que precisar. Na zaga, na esquerda, na direita. Estou muito feliz”, afirmou.

Flamengo mira o título do Campeonato Brasileiro

O Flamengo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 73 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 70. O Rubro-Negro, inclusive, abriu duas vitórias de vantagem sobre o Verdão (22 contra 20) – o número de triunfos é o primeiro critério de desempate na competição nacional. Vale lembrar que os candidatos ao título farão um confronto direto no dia 21 de novembro (sábado), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada.

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Os jogos que restam ao Flamengo

. Flamengo x Grêmio (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Athletico-PR (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Coritiba x Flamengo (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Chapecoense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro