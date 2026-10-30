Emerson Royal em ação pelo Flamengo diante do Vasco, no Nilton SantosGilvan de Souza / Flamengo
“É um momento muito importante para mim. Venho plantando isso desde o início do ano. Comecei a temporada bem, trabalhei bastante. Abdiquei muito tempo das minhas férias para trabalhar. Não tinha outro caminho”, disse o jogador, depois da goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
“Fiquei muito feliz por aparecer na pré-lista da seleção brasileira. Vou seguir trabalhando para ser convocado. É um dos meus objetivos, mas o mais importante de tudo é fazer um bom trabalho no Flamengo”, complementou.
A última vez em que Emerson Royal atuou com a Amarelinha foi em novembro de 2023, ainda com Fernando Diniz no comando. Na ocasião, entrou em campo nas derrotas para Colômbia (2 a 1) e Argentina (1 a 0), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.
Parceria com Leonardo Jardim
“Agradeço ao professor (Leonardo Jardim) por me dar a oportunidade de jogar em uma posição que não é a minha e eu poder contribuir para o time. Converso com ele, avisei que estou aqui para o que precisar. Na zaga, na esquerda, na direita. Estou muito feliz”, afirmou.
Flamengo mira o título do Campeonato Brasileiro
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