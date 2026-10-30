Jogadores do Flamengo celebram goleada sobre o Vasco, no Nilton Santos - Gilvan de Souza / Flamengo

Jogadores do Flamengo celebram goleada sobre o Vasco, no Nilton SantosGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/10/2026 11:09

Para simular possíveis cenários de títulos, é importante levar em consideração um fator importante. Na prática, o Flamengo tem uma vantagem de quatro pontos, pois o Palmeiras não tem mais como ultrapassá-lo caso os dois fiquem iguais na tabela já que perderá no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias (20 contra 22).



Quando o Flamengo pode ser campeão do Brasileirão



Ou seja, a cinco jogos do fim, a tendência no momento é que o campeonato possa ser resolvido na 36ª rodada, quando haverá o confronto direto entre os rivais. Neste caso, caso a distância seja mantida, bastará ao Rubro-Negro uma vitória simples no Nubank Parque para conquistar o título.



Isso porque só restariam mais duas rodadas e, com seis pontos de vantagem, não poderia ser mais ultrapassado por causa do número de vitórias.



Mas também há uma possibilidade mais remota de o Brasileirão acabar antes. Neste caso, será preciso uma combinação difícil de resultados.



Para o Flamengo ser campeão na 35ª rodada, antes do confronto direto, precisará vencer os próximos dois jogos no Maracanã: contra Grêmio e Athletico-PR. Além disso, o Palmeiras terá de perder em casa para o Remo e fora para o Cruzeiro.



Neste cenário, o time de Leonardo Jardim abre nove pontos de vantagem e não poderia mais ser ultrapassado nas três rodadas restantes. Não é tão simples de acontecer, principalmente porque o Remo é o penúltimo colocado, mas esse duelo acontecerá entre os dois confrontos do Alviverde na semifinal na Copa do Brasil, contra o Vasco.



Outros cenários possíveis

Mas se os dois clubes vencerem os próximos dois jogos e o confronto direto terminar empatado, o Flamengo terá de esperar pela 37ª rodada. Neste caso, bastará uma vitória simples fora de casa sobre o Coritiba, sem depender do Palmeiras.



Por sua vez, a disputa pelo título do Brasileirão só terá chance de chegar à última rodada caso o Alviverde vença o confronto direto. Em caso de empate entre os dois, o Rubro-Negro teria que tropeçar uma vez nesse jogos que restam.

Ainda assim seguirá com a vantagem de só precisar vencer a lanterna Chapecoense.

Os últimos jogos do Flamengo no Brasileirão

- Grêmio: na quarta-feira (4/11), no Maracanã - 34ª rodada



- Athletico-PR: em 18/11, no Maracanã - 35ª rodada



- Palmeiras: em 21/11, no Nubank Parque - 36ª rodada



- Coritiba: a definir, no Couto Pereira - 37ª rodada



- Chapecoense: a definir, no Maracanã - 38ª rodada

As partidas que restam ao Palmeiras



- Vasco: no domingo (1/11), no Nubank Parque - ida da semifinal da Copa do Brasil



- Remo: na quinta (5/11), no Nubank Parque - 34ª rodada do Brasileiro



- Vasco: em 8/11, em São Januário - volta da semifinal da Copa do Brasil



- Cruzeiro: em 18/11, no Mineirão - 35ª rodada do Brasileiro



- Flamengo: em 21/11, no Nubank Parque - 36ª rodada do Brasileiro



- Estudiantes: em 28/11, em Montevidéu (URU) - final da Libertadores



- Chapecoense: a definir, na Arena Condá - 37ª rodada do Brasileiro



- Coritiba: a definir, no Nubank Parque - 38ª rodada do Brasileiro