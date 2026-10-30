Lucas Paquetá durante atividade no Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Lucas Paquetá durante atividade no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/10/2026 12:55

Lucas Paquetá não deve ser um problema para o Flamengo na reta final da temporada. Após sentir dores no joelho esquerdo durante a goleada sobre o Vasco por 4 a 1 , nesta última quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão, o meia passou por exame de imagem, que não apontou nenhuma lesão grave na região.

Um dos principais nomes do elenco do Flamengo, Lucas Paquetá começou no banco de reservas no clássico contra o Vasco. O meia, porém, entrou no intervalo de Gonzalo Plata, mas foi substituído aos 32 minutos após sentir dores no joelho esquerdo. O jogador realizou o exame de imagem ainda na noite desta quinta-feira (29), que não apontou nenhuma lesão.

Após vencer o Vasco, o Flamengo se reapresentou na manhã desta sexta-feira (30), no Ninho do Urubu. Os jogadores titulares e que entraram durante a partida realizaram um treino regenerativo, enquanto os demais participaram de uma atividade com bola no campo, sob forte chuva. Já Lucas Paquetá, por sua vez, iniciou o tratamento junto ao departamento médico.

O Flamengo tem outros desfalques para a reta final da temporada. O zagueiro Danilo, por exemplo, se recupera de uma cirurgia na mandíbula e não joga mais em 2026. O lateral-esquerdo Alex Sandro sofreu um edema na região posterior da coxa esquerda e não tem previsão de retorno aos gramados. Saul, com dores na coxa, e Valencia, com conjuntivite, são outras ausências por motivos médicos.

Com a vitória sobre o Vasco, o Flamengo aumentou as chances de conquistar o título brasileiro para 87.3%, segundo os dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Rubro-Negro aproveitou o tropeço do Palmeiras, que empatou sem gols com o Santos, e impôs duas vitórias de diferença. Ou seja, mesmo em caso de derrota no confronto direto, ainda depende apenas de si.

Líder do Brasileirão, o Flamengo chegou a 73 pontos e abriu três de distância para o Palmeiras, além de duas vitórias a mais. Eliminado da Libertadores, o Rubro-Negro tem apenas a competição nacional para disputar até o fim do ano e volta a campo na próxima quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã, pela 34ª rodada.