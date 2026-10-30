Lucas Paquetá durante atividade no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Exame não aponta lesão, e Paquetá não deve ser problema para Flamengo
Jogador sentiu dores no joelho esquerdo durante a vitória sobre o Vasco, nesta última quinta-feira (29), e já iniciou tratamento
Athirson relembra saída frustrada do Flamengo: 'Até hoje eu sofro'
Ex-jogador vê carreira prejudicada por dirigentes do Rubro-Negro da época que não aceitaram proposta para vendê-lo ao Barcelona
Flamengo pede suspensão da venda de ingressos da final da Libertadores
Em documento, Rubro-Negro solicitou que comercialização de entradas para setores específicos dos finalistas não aconteça até decisão do CAS
Flamengo garante invencibilidade em clássicos no Brasileirão 2026
Rubro-Negro chegou à quinta vitória em seis jogos contra Vasco, Fluminense e Botafogo; foram 15 gols marcados e quatro sofridos
Exame não aponta lesão, e Paquetá não deve ser problema para Flamengo
Jogador sentiu dores no joelho esquerdo durante a vitória sobre o Vasco, nesta última quinta-feira (29), e já iniciou tratamento
Veja cenários de quando o Flamengo pode ser campeão do Brasileirão
Há uma possibilidade remota do Rubro-Negro chegar no confronto direto com o Palmeiras já com o título do campeonato conquistado
Lateral do Flamengo, Emerson Royal reforça sonho de voltar à Seleção
Em bom momento, defensor atuou do lado esquerdo e conseguiu corresponder na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, no Nilton Santos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.