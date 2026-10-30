Pedro marcou dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Vasco, nesta quinta-feira (29) - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro marcou dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Vasco, nesta quinta-feira (29)Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/10/2026 16:19

O Flamengo disputou o seu último clássico no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (29), na partida que terminou em vitória sobre o Vasco por 4 a 1 . Com isso, o Rubro-Negro chegou ao quinto triunfo em seis jogos contra os rivais do Rio na competição, além de um empate – um aproveitamento de quase 89%. No total, foram 16 pontos conquistados de 18 possíveis nos duelos contra o Cruz-Maltino, o Fluminense e o Botafogo.

O primeiro clássico no torneio foi com o Alvinegro, no dia 14 de março, pela 6ª rodada. Na ocasião, o time, já comandado por Leonardo Jardim, superou o adversário por 3 a 0, com gols de Pedro, Léo Pereira e Samuel Lino, no estádio Nilton Santos.

Já na 11ª rodada, em 12 de abril, o Flamengo viria a derrotar o Fluminense no Maracanã. Pedro abriu o placar logo aos sete minutos, mas Savarino empatou no segundo tempo. O centroavante, então, marcou seu segundo gol na partida, selando a vitória em 2 a 1.

O único empate do Rubro-Negro em clássicos nesta edição do Brasileirão aconteceu na 14ª rodada, contra o Vasco, em 3 de maio. Pedro e Jorginho, de pênalti, balançaram as redes, mas Robert Renan, aos 39 minutos do segundo tempo, e o ex-Flamengo Hugo Moura, no apagar das luzes, decretaram a igualdade no placar.

No segundo turno, uma nova vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, na 25ª rodada, em 30 de agosto. Samuel Lino abriu a contagem aos 13 minutos e ampliou aos 41 minutos do segundo tempo, enquanto Carrascal fechou a conta logo depois. Mais de um mês depois, em 11 de outubro, na 30ª rodada, o Rubro-Negro bateu no Fluminense com gol do colombiano.

Portanto, o time de Leonardo Jardim – técnico que está invicto em clássicos desde sua chegada, em março – marcou 15 gols e sofreu apenas quatro em confrontos contra os seus maiores rivais. Os artilheiros da equipe nestes jogos foram Pedro, com seis gols, e Samuel Lino, que balançou as redes cinco vezes, enquanto Carrascal fez dois gols. Jorginho e Léo Pereira marcaram um cada.

Resumo dos clássicos do Flamengo no Brasileirão

14/3 – 6ª rodada – Botafogo 0x3 Flamengo

12/4 – 11ª rodada – Fluminense 1x2 Flamengo

3/5 – 14ª rodada – Flamengo 2x2 Vasco

30/8 – 25ª rodada – Flamengo 3x0 Botafogo

11/10 – 30ª rodada – Flamengo 1x0 Fluminense

29/10 – 33ª rodada – Vasco 1x4 Flamengo