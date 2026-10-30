Final da Libertadores acontecerá no estádio Centenário, em Montevidéu - Divulgação / Instagram

Final da Libertadores acontecerá no estádio Centenário, em MontevidéuDivulgação / Instagram

Publicado 30/10/2026 17:24

O Flamengo recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) pedindo a suspensão da venda de ingressos da final da Libertadores, entre Palmeiras e Estudiantes, programada para acontecer no próximo dia 28 de novembro. A solicitação acontece em meio ao imbróglio envolvendo o Rubro-Negro, que contestou a escalação do zagueiro Marcos Rojo na semifinal contra o time argentino . A informação é do jornalista Bruno Vicari, da 'ESPN'.

Segundo o documento, o Mais Querido pede que, "a título de medida provisória, seja determinado à Conmebol que não comercialize os ingressos para a final destinados aos clubes finalistas até que seja notificada a decisão final — ou a sua parte dispositiva — no âmbito deste procedimento".

Entenda o caso

Rojo foi contratado após o fechamento da janela na Argentina para disputar a reta final da Libertadores. O zagueiro, no entanto, acabou barrado da ida da semifinal da Libertadores contra o Flamengo, em La Plata. Então, apoiado em uma liberação posterior da CAS, o time argentino decidiu escalá-lo como titular no jogo de volta, no Maracanã.

Por isso, o Flamengo entrou com recurso junto ao CAS, alegando que Rojo foi escalado irregularmente. Com essa medida, o clube carioca exigia a eliminação do clube argentino e sua classificação para a decisão contra o Palmeiras. Apesar disso, a Comissão Disciplinar da Conmebol recusou o pedido do Rubro-Negro de exclusão do Estudiantes, antes do julgamento da CAS, tribunal da Fifa.

O Rubro-Negro, portanto, aguarda a resposta da entidade máxima do futebol enquanto faz o pedido de suspensão da venda de ingressos. Entretanto, a federação sul-americana já começou a comercialização de entradas para o setor misto do estádio Centenário, em Montevidéu. A ação do Flamengo pede que a venda das entradas destinadas às torcidas específicas, marcada para iniciar no dia 10 de novembro, não aconteça antes desse julgamento.

Flamengo volta atenções ao Brasileirão

O Flamengo foi eliminado da semifinal da Libertadores após empatar em 0 a 0 contra o Estudiantes, repetindo o resultado do jogo da ida, e perder a disputa de pênaltis por 3 a 2. Jorginho e Lucas Paquetá perderam suas cobranças, com o goleiro Muslera consagrando-se como o herói da noite, na última quinta-feira (22).

Por enquanto, o Rubro-Negro mantém a conquista do seu 10º título brasileiro como o objetivo restante da temporada. O próximo jogo será contra o Grêmio, em 4 de novembro, às 19h30, no Maracanã, pela 34ª rodada do torneio. O time de Leonardo Jardim é o líder, com 73 pontos, três acima do vice-líder Palmeiras.