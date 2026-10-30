Athirson teve duas passagens pelo Flamengo - Divulgação

Athirson teve duas passagens pelo FlamengoDivulgação

Publicado 30/10/2026 17:36

Athirson faz questão de mostrar o carinho pelo Flamengo , mas também guarda na memória uma passagem triste pelo clube que o revelou. Um dos destaques do título da Copa Mercosul de 1999 e dos Cariocas de 1999 e 2000, o ex-lateral-esquerdo guarda mágoa de dirigentes que impediram sua transferência para o Barcelona, em 2001.

Para ele, aquele período de indefinição atrapalhou o restante da carreira, pois foi parar na Juventus, da Itália, teve um problema de saúde e não conseguiu mais repetir o bom futebol.

"Edmundo Santos (então presidente do clube) falou que não podia me vender, que eu era o melhor e o maior jogador do elenco do Flamengo, ídolo. E me perguntou o que ele iria falar para a torcida. Eu respondi dizendo que fazia parte do processo de evolução, e precisava ir para a Europa para dar continuidade à minha carreira", contou em entrevista ao Basticast.

Apesar de ter um pré-contrato com o Barcelona, Athirson não foi liberado e teve que esperar para se transferir e, nesse tempo, a contratação não aconteceu por problemas políticos na diretoria do clube catalão. Em paralelo, surgiu o interesse da Juventus, mas a saída do Flamengo ainda foi tumultuada, com processo na Justiça.

Para piorar, o ex-lateral ficou doente na Itália e os médicos não conseguiram identificar que ele estava com dengue hemorrágica. Chegaram até a suspeitar que poderia ser câncer (Leucemia).

"A minha cabeça virou. De um atleta feliz, alegre, tudo se tornou um pesadelo. Isso me magoou muito porque me prejudicou emocionalmente. Passaram seis meses e eu só podia ir para o jogo se a minha plaqueta estivesse a 100 mil. Toda véspera do jogo eu ia para o hospital fazer exame e ficava esperando para saber se ia ou não (ser relacionado). Como a tua cabeça pode jogar assim?", relembrou.

Segundo Athirson, esses dois episódios o abalaram de uma maneira que não conseguiu mais ter cabeça para jogar como antes. Nem mesmo o retorno ao Flamengo por empréstimo, em 2022, ajudou.

"Acabou a minha carreira emocionalmente. Eu só queria jogar futebol porque precisava pagar as minhas conta. Atrapalhou a minha vida, minha carreira", lamentou.

A principal mágoa de Athirson é porque ele acredita que, se tivesse ido para o Barcelona, como queria, conseguiria jogar em um país onde seu futebol ofensivo poderia se destacar mais. E o problema de saúde não teria acontecido.

"Eu poderia ter brigado (para disputar) por três Copas do Mundo. Poderia ter sido campeão do mundo. Infelizmente as pessoas não tiveram entendimento nem coragem de assumir o próprio erro e acabaram com a carreira de um atleta que estava em evolução. Eu era muito jovem ainda, dava para buscar muita coisa. Até hoje eu sofro de verdade”, desabafou.

Ainda assim, ele faz questão de separar as pessoas que considera que o atrapalharam da instituição Flamengo.

"É difícil quando você sonha e é interrompido por ganância. Aquilo não era o certo a se fazer. Eu não consegui chegar em nenhum momento no meu melhor fisicamente. A gratidão que eu tenho é das pessoas que estão ao nosso lado e ao torcedor que nos passa essa energia".

