José Boto e Leonardo Jardim - Adriano Fontes/Flamengo

José Boto e Leonardo Jardim Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 31/10/2026 10:30

A eliminação na semifinal da Libertadores pode causar impacto no futebol do Flamengo em 2027. Com a relação cada vez mais desgastada com jogadores e funcionários, José Boto não tem a permanência garantida para a próxima temporada, segundo informações do "ge". O diretor de futebol tem contrato até dezembro deste ano e não há sinais de renovação.

Contratado em 2025, José Boto teve um ano turbulento, mesmo com os títulos do Brasileirão e Libertadores. Em 2026, porém, não tem o título da competição continental para amenizar a situação. Nem mesmo uma possível conquista do torneio nacional pode mudar o cenário. O dirigente português sofre com rejeição pelo processo de demissão de Filipe Luís e renovações dos jogadores.

Desde que chegou ao Flamengo, o português não fez questão de ser uma figura bem-quista. Com isso, José Boto é apontado como grosseiro e possui uma relação distante com os jogadores. Há crítica, principalmente, porque o dirigente não assume responsabilidade em momentos de dificuldades. No caso mais recente, ele não apareceu após a eliminação na semifinal da Libertadores.

José Boto quase deixou o Flamengo no início deste ano, mas o presidente Luiz Eduardo Baptista decidiu mantê-lo por causa do sucesso do time dentro de campo em 2025. Bap, inclusive, foi um dos principais incentivadores da contratação do dirigente português. Porém, como o desgaste com jogadores e funcionários aumentou em 2026, não há garantia de permanência para a próxima temporada.

Além disso, a saída de Andrii Fedchenkov pode indicar o fim da trajetória de José Boto no Flamengo. O chefe de scouting, contratado pelo português, tem acordo com o Liverpool, da Inglaterra, e deixará o Rubro-Negro no final deste ano. Boto, portanto, perderá um dos seus aliados no departamento de futebol e, com isso, o setor passará por mudanças.