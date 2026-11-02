Ex-jogador, Edu Gaspar foi dirigente do Arsenal entre 2019 e 2024 - Divulgação / Arsenal

Ex-jogador, Edu Gaspar foi dirigente do Arsenal entre 2019 e 2024Divulgação / Arsenal

Publicado 02/11/2026 19:30

Em meio à possível saída José Boto , o Flamengo já começa a se movimentar no mercado em busca de um novo diretor de futebol para 2027. Atual dono da vaga, o português tem contrato até o fim do ano e não tem conversas para renovar. Um dos nomes que está no radar do Mais Querido é Edu Gaspar, brasileiro e ex-dirigente do Arsenal, da Inglaterra, segundo a "ESPN".

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Edu já despertou interesse e foi especulado no Flamengo em outras oportunidades, mas o negócio nunca de fato se concretizou. Agora, de acordo com a apuração, ele foi oferecido ao Rubro;Negro pelo empresário italiano Giuliano Bertolucci, um dos mais influentes do mercado. No entanto, ainda não há negociações abertas entre o dirigente e o clube carioca, que também analisa outros candidatos.

Quem é Edu Gaspar?

Jogador do Corinthians, do Valência e do próprio time inglês nos anos 2000, Edu iniciou carreira de dirigente no Timão, como gerente de futebol, entre 2011 e 2016. Depois, assumiu o cargo de coordenador técnico da CBF, de 2016 a 2019. Aí sim assumiu posto no Arsenal, primeiro como diretor técnico e depois como diretor esportivo, até deixar a equipe em 2024.

Entre 2025 e 2026, o brasileiro foi diretor global do Nottingham Forest, da Inglaterra, que faz parte da rede de clubes gerida pelo empresário grego Evangelos Marinakis. Em setembro deste ano, ele assumiu como integrante do conselho diretor do Levski Sofia, da Bulgária. Atualmente, além do cargo no time búlgaro, ele é assessor de gestão do Northampton Town, da 4ª divisão inglesa, que tem Alexandre Pato como acionista.

Flamengo considera outras opções

Edu Gaspar não é o único nome especulado para a possível vaga deixada por José Boto no Flamengo. O espanhol José María Gallego, acionista, empresário e conselheiro do Real Betis, também está no radar. Ao contrário do brasileiro, ele já iniciou conversas com o Rubro-Negro há cerca de três semanas. Porém, as tratativas esfriaram nos últimos dias, enquanto o presidente Bap busca informações sobre o candidato.

Uma solução caseira também está sendo considerada pelo Mais Querido. Alfredo Almeida, português que chegou ao clube indicado por José Boto em 2025 e é gerente das categorias de base desde julho, nutre expectativas de ser promovido e aparece como interessado caso a vaga realmente apareça.