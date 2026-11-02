Ex-jogador, Edu Gaspar foi dirigente do Arsenal entre 2019 e 2024Divulgação / Arsenal
Brasileiro ex-Arsenal pode substituir José Boto no Flamengo
Diretor de futebol do Rubro-Negro, português tem contrato até o fim deste ano e não deve renovar; nomes do futebol europeu estão em pauta
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Flamengo avalia vender jogadores em 2027 para cobrir déficit
Rubro-Negro terminará a temporada com prejuízo financeiro de R$ 40 milhões e precisará mudar o planejamento para o próximo ano
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Diretor de futebol tem contrato até dezembro deste ano, mas tem relação desgastada com jogadores e funcionários do clube
Athirson relembra saída frustrada do Flamengo: 'Até hoje eu sofro'
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Flamengo pede suspensão da venda de ingressos da final da Libertadores
Em documento, Rubro-Negro solicitou que comercialização de entradas para setores específicos dos finalistas não aconteça até decisão do CAS
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