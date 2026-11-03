Léo Ortiz em ação pelo Flamengo no clássico com o Vasco, no Nilton SantosGilvan de Souza / Flamengo
“Já vi esse vídeo umas mil vezes. Toda vez que olho fico torcendo para sair o gol (risos). Não vou dizer que estou acostumado a fazer essa jogada, mas eu gosto muito de conduzir a bola e tentar achar meus companheiros para que alguém salte. Dessa vez ninguém saltou para marcar. Eu fui levando, sempre procurando algum passe, mas quando vi que tinha o caminho aberto para mim, e o zagueiro também veio atrasado, só dei uma ameaçada e consegui driblá-lo”, disse o jogador, em vídeo publicado pelo clube carioca nas redes sociais.
“E agora vejo vários tipos de finalização e outras coisas que poderia ter feito. Mas acho que finalizei bem, o problema é que a bola subiu. Acho que levantou um pouquinho na hora de finalizar e acabou indo no travessão. Uma pena mesmo não ter saído esse gol”, complementou.
Léo Ortiz crê que poderia ter entrado na disputa para ganhar o Puskás caso tivesse balançado a rede: “Foi uma coisa que fiquei pensando por muito tempo depois. Falei: ‘C..., podia ganhar o Puskás se sai o gol’. Vou ficar arrependido para sempre de ter errado, mas feliz que o Lino fez e vão lembrar. Porque se não tivesse saído o gol acho que já tinham esquecido dessa jogada (risos)”.
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