Leonardo Jardim em ação durante jogo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim em ação durante jogo do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/11/2026 14:02

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O provável substituto do equatoriano entre os titulares é Carrascal, que não pôde atuar no clássico justamente pelo acúmulo de cartões amarelos. À disposição, o meia-atacante também tem sido peça importante para o clube carioca nesta reta final de temporada.



O duelo entre Flamengo e Grêmio acontecerá às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da venda frustrada ao Dínamo Moscou, da Rússia, em setembro , o atacante conseguiu reconquistar espaço e voltou a ganhar minutagem com maior frequência no Rubro-Negro. Agora, porém, ficará de fora diante do Tricolor Gaúcho.O provável substituto do equatoriano entre os titulares é Carrascal, que não pôde atuar no clássico justamente pelo acúmulo de cartões amarelos. À disposição, o meia-atacante também tem sido peça importante para o clube carioca nesta reta final de temporada.O duelo entre Flamengo e Grêmio acontecerá às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os números de Gonzalo Plata em 2026

Ao todo, Gonzalo Plata soma quatro gols e quatro assistências em 40 jogos pelo Flamengo neste ano, sendo 23 como titular. O atacante, inclusive, chegou a ser convocado pelo Equador para disputar a Copa do Mundo de 2026. Ele balançou a rede uma vez no torneio internacional, na vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha, na terceira rodada da fase de grupos.

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Na briga pelo título do Campeonato Brasileiro



O Flamengo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 73 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, que soma 70. O Rubro-Negro, inclusive, tem duas vitórias de vantagem sobre o Verdão (22 contra 20) – o número de triunfos é o primeiro critério de desempate na competição nacional. Vale lembrar que os candidatos ao título farão um confronto direto no dia 21 de novembro (sábado), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada.

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Os jogos que restam ao Flamengo

. Flamengo x Grêmio (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Athletico-PR (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Coritiba x Flamengo (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Chapecoense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro