Rodrigo Muniz em campo pelo Fulham - Divulgação / Fulham

Rodrigo Muniz em campo pelo FulhamDivulgação / Fulham

Publicado 03/11/2026 13:59 | Atualizado 03/11/2026 14:04

O atacante Rodrigo Muniz, de 25 anos , que defende o Fulham, da Inglaterra, deseja voltar ao Brasil e prioriza o Flamengo. As informações foram dadas pela "ESPN" e o possível retorno poderá acontecer no começo da próxima temporada.

A situação familiar tem a ver com o desejo. A mulher de Muniz está grávida, e a família dela mora em Belo Horizonte. Embora o casal também conte com uma rede de apoio na Inglaterra, a proximidade dos familiares pode influenciar uma possível mudança para o Brasil.

"Eu tenho uma conexão muito forte com o Flamengo, ainda tenho amigos que jogam lá. Tenho um carinho especial, eu sou cria do clube. Eu tenho vontade de voltar, até por ser brasileiro. Por essa vontade que eu tenho de jogar futebol, com certeza iria voltar, sim", disse o atacante em abril deste ano em entrevista à "ESPN".

A contratação de um atacante para ser uma espécie de sombra para Pedro é discutida há alguns anos. O camisa 9 tem contrato até o fim do ano que vem, é peça fundamental no Flamengo, mas o clube deseja alguma alternativa para ele desde que Gabigol deixou o elenco em 2024.

Revelado pelo Flamengo, o atacante Rodrigo Muniz foi vendido pelo Rubro-Negro ao Fulham (Inglaterra) em agosto de 2021 por 8 milhões de euros (cerca de R$ 50,61 milhões na cotação da época). Ele defendeu o clube carioca como profissional em apenas 32 jogos, anotando dez gols e dando um assistência. No futebol brasileiro, o centroavante passou pelo Coritiba por empréstimo em 2020.

No futebol europeu, Rodrigo Muniz alternou altos e baixos defendendo o Fulham. Na sua primeira temporada, ele pouco atuou e acabou sendo emprestado para o Middlesbrough, também da Inglaterra. Sua situação começou a mudar em 2023.

Entre 2023 e 2025, Rodrigo Muniz viveu seu melhor momento no futebol inglês com a camisa do Fulham. Em duas temporadas, ele entrou em campo em 69 jogos, anotou 21 gols e deu três assistências, sendo peça importante para o clube da Inglaterra na Premier League.

Porém, na temporada passada, o atacante sofreu uma lesão muscular grave na coxa, ficando quase três meses sem atuar. A contusão o fez perder sua melhor forma. Ele entrou em campo em apenas 25 jogos, anotou um gol e deu uma assistência. Na atual temporada, o brasileiro participou de dez partidas e balançou as redes em apenas duas oportunidades.