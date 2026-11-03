Rodrigo Muniz em campo pelo FulhamDivulgação / Fulham
Atacante deseja voltar ao Brasil e prioriza o Flamengo
Situação familiar pode levar jogador a decidir retornar para o futebol nacional; atleta atua na Inglaterra desde o meio de 2021
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Rubro-Negro terminará a temporada com prejuízo financeiro de R$ 40 milhões e precisará mudar o planejamento para o próximo ano
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