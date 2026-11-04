Flamengo de Leonardo Jardim está bem do título do Brasileirão - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo de Leonardo Jardim está bem do título do Brasileirão Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/11/2026 07:00

inicia a reta final do campeonato contra o Grêmio, na quarta-feira (4) às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, para manter a vantagem que tem sobre o Palmeiras. O Flamengo tem mais cinco rodadas até o fim da temporada de 2026 e espera precisar de menos que isso para confirmar o título do Brasileirão. Com chance de ser campeão por antecipação a partir da próxima rodada , o Rubro-Negro, para manter a vantagem que tem sobre o Palmeiras.

Três pontos à frente do segundo colocado, o time de Leonardo Jardim precisa de no máximo quatro vitórias sobre Grêmio, Athletico-PR, Chapecoense, em casa, e Coritiba, fora, para não depender de outros resultados. Mas talvez essa conta caia para apenas três se derrotar o clube paulista no confronto direto da 36ª rodada.

Ou até menos a depender de mais tropeços do adversário. E as retas finais do Flamengo em outras conquistas recentes do Brasileirão mostram que por mais que a tabela possa ser favorável, é preciso cuidado. Afinal, apenas no ano mágico de 2019 o clube conseguiu quatro vitórias nas cinco rodadas finais.



A melhor reta final do Flamengo



Um desempenho quase perfeito justamente quando não era mais necessário. Afinal, já havia confirmado o título na 34ª rodada. Mesmo assim, ainda venceu Grêmio (1 a 0), Ceará (4 a 1), Palmeiras (3 a 1) e Avaí (6 a 1), só perdendo o último jogo para o Santos (4 a 0).



Desde então, o Rubro-Negro conseguiu no máximo três triunfos no fim do campeonato. Em 2020, quando conquistou o título na última rodada, 2023 e 2024.



Título no sufoco



Em 2020, o Flamengo contou com a sorte, mas também com os pontos que fez na reta final ao vencer Vasco (2 a 0), Corinthians (2 a 1) e o confronto direto com o Internacional (2 a 1), além de empatar com o Red Bull Bragantino (1 a 1). Ainda assim, quase não foi suficiente, já que perdeu para o São Paulo (2 a 1) na última rodada, mas contou com o tropeço dos gaúchos (0 a 0 com o Corinthians) para levantar o troféu.



Já em 2023, o Rubro-Negro chegou com chance até quase o fim do Brasileirão ao vencer Red Bull bragantino (1 a 0), América-MG (3 a 0) e Cuiabá (2 a 1). Mas uma derrota para o Atlético-MG (3 a 0) na 36ª rodada complicou. Já sem chance, foi derrotado pelo São Paulo (1 a 0) no último jogo e terminou no quarto lugar.



Na temporada seguinte, a reta final não teve grande importância, pois já não havia qualquer chance de título na 34ª rodada do campeonato. Ainda assim, foi a única vez, recentemente, que o time saiu invicto nos últimos cinco jogos: venceu Cuiabá (2 a 1), Internacional (3 a 2) e Criciúma (3 a 0) e empatou com Fortaleza (0 a 0) e Vitória (2 a 2).



Os piores desempenhos no fim do Brasileirão



Mas ter um grande aproveitamento na reta final do Brasileirão não necessariamente é decisivo. Prova disso é o ano passado. A conquista em 2025 teve forte interferência da final da Libertadores, com Flamengo e Palmeiras divididos nas duas disputas.



Acabou que a equipe paulista tropeçou mais, o que permitiu ao time de Filipe Luís levar o troféu nacional mesmo com apenas duas vitórias em cinco jogos, sobre Red Bull Bragantino (3 a 0) e Ceará (1 a 0). Ainda houve uma derrota para o Fluminense (2 a 1) e dois empates com Atlético-MG (1 a 1) e Mirassol (3 a 3). Este último com um time sub-20 já que o campeonato estava definido e o elenco principal viajou para a disputa do Interclubes.



Ainda houve duas retas finais para o Flamengo esquecer, com apenas uma vitória em cada ano. Em 2022, o desempenho ruim custou a manutenção de Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil, na temporada seguinte.



O único resultado positivo foi contra o Santos (3 a 2), na 34ª rodada. Depois, foram três derrotas para Corinthians (2 a 1), Coritiba (1 a 0) e Avaí (2 a 1) e um empate com o Juventude (2 a 2).



E em 2021, o Rubro-Negro só superou o Ceará (2 a 1), e ficou com igualdade no placar com Grêmio (2 a 2) e Sport (1 a 1). Ainda perdeu para Santos (1 a 0) e Atlético-GO (2 a 0) nas duas últimas rodadas.

Os últimos jogos do Flamengo no Brasileirão

- Grêmio: na quarta-feira (4/11), no Maracanã - 34ª rodada



- Athletico-PR: em 18/11, no Maracanã - 35ª rodada



- Palmeiras: em 21/11, no Nubank Parque - 36ª rodada



- Coritiba: a definir, no Couto Pereira - 37ª rodada



- Chapecoense: a definir, no Maracanã - 38ª rodada