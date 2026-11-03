Wesley atrai o interesse do Manchester City - Divulgação/ Roma

Wesley atrai o interesse do Manchester CityDivulgação/ Roma

Publicado 03/11/2026 16:56

Revelado pelo Flamengo , Wesley sonha em voltar para casa no futuro. Em transmissão ao vivo no "TikTok" com o influenciador Bruno Japa, o lateral-direito garantiu que voltará a defender o Rubro-Negro no futuro. Durante a conversa, o jogador explicou que decidiu manter a camisa 43 que utilizou no clube carioca na Roma, da Itália.

"Sim, eu vou voltar. Eu vou jogar lá (no Flamengo)", disse Wesley durante a conversa com o influenciador Bruno Japa.

Peça de confiança de Gasperini

Contratado como lateral-direito, Wesley ganhou outra função na Itália. O técnico Gian Piero Gasperini adota um sistema com três zagueiros e escala o brasileiro como ala pela esquerda, onde ele atua por todo o corredor, ataca os espaços e participa da pressão sobre a saída de bola adversária.

Na atual temporada da Serie A, o camisa 43 disputou nove partidas, sete delas como titular, e soma três assistências. No último compromisso, no sábado (31), Wesley foi titular e serviu Bryan Cristante no primeiro gol da goleada da Roma por 5 a 2 sobre a Udinese, fora de casa. O resultado levou o time de Gasperini à terceira posição do Campeonato Italiano, com 24 pontos.

Roma aumenta a concorrência

A boa fase não garante tranquilidade ao ex-flamenguista. A Roma contratou o argentino Nahuel Molina, do Atlético de Madrid, em agosto, por 13 milhões de euros, mais 4 milhões em bônus. O reforço atua pelos dois lados e reduziu as chances de Wesley na posição de origem. Agora, o clube italiano observa outro nome para o setor.



Segundo o jornal "Il Messaggero", a diretoria enxerga uma oportunidade de mercado em Alejandro Balde, lateral-esquerdo do Barcelona, para a janela de janeiro. Ainda não há proposta nem contato oficial com o clube catalão. Aos 23 anos, o espanhol perdeu espaço com a permanência de João Cancelo e a promoção de Xavi Espart.

Balde entrou em campo apenas três vezes na temporada, sempre a partir do banco de reservas, e não descarta deixar o Barça nos próximos meses. Caso o negócio avance, Wesley ganha um concorrente direto na ala esquerda.

Títulos e venda milionária

Wesley deixou o Flamengo em meados de 2025, vendido à Roma por 25 milhões de euros, cerca de R$ 161 milhões na cotação da época. No início daquele ano, uma transferência para o Aston Villa, da Inglaterra, chegou perto de um acordo, mas não se concretizou.



Pelo Rubro-Negro, o lateral conquistou a Libertadores de 2022, a Copa do Brasil de 2022 e de 2024, a Supercopa do Brasil de 2025 e o Campeonato Carioca de 2024 e de 2025. A promessa feita na live reforça a ligação do jogador com a torcida, que acompanha de perto a trajetória dele na Europa.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza