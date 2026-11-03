Wesley atrai o interesse do Manchester CityDivulgação/ Roma
Em boa fase na Roma, Wesley promete retornar ao Flamengo no futuro
Revelado no Ninho do Urubu, lateral do clube italiano garante em live no TikTok que vai voltar a vestir a camisa rubro-negra
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Flamengo nega busca por técnico e diretor de futebol para 2027
Rubro-Negro emitiu o comunicado após algumas especulações de que Leonardo Jardim e José Boto deixariam a equipe no final da temporada
Leonardo Jardim precisará fazer mudança no Flamengo diante do Grêmio
Técnico do Rubro-Negro não poderá contar com Gonzalo Plata, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para encarar o Tricolor Gaúcho
Atacante deseja voltar ao Brasil e prioriza o Flamengo
Situação familiar pode levar jogador a decidir retornar para o futebol nacional; atleta atua na Inglaterra desde o meio de 2021
Léo Ortiz analisa quase golaço contra o Vasco: ‘Podia ganhar o Puskás’
Zagueiro do Flamengo relembrou a arrancada que deu origem ao gol de Samuel Lino, na reta final do segundo tempo: ‘Já vi o vídeo mil vezes’
Brasileiro ex-Arsenal pode substituir José Boto no Flamengo
Diretor de futebol do Rubro-Negro, português tem contrato até o fim deste ano e não deve renovar; nomes do futebol europeu estão em pauta
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