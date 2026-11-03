Arrascaeta e Varela atuando juntos pelo Flamengo - Adriano Fontes/CRF

Arrascaeta e Varela atuando juntos pelo FlamengoAdriano Fontes/CRF

Publicado 03/11/2026 21:30

Flamengo conseguiu acertar um acordo com a seleção do Uruguai para que os convocados Arrascaeta e Guillermo Varela pudessem retornar ao clube antes do final da Data Fifa, de acordo com o "ge". O pedido, acatado pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF), visa minimizar os danos que a ausência dos dois poderia gerar ao clube em compromissos na reta final da temporada.

Por conta do acordo, os jogadores serão liberados antes do jogo amistoso contra a República Tcheca, marcado para o dia 17, e estarão à disposição do Uruguai apenas no clássico contra a Argentina, na sexta-feira (13), na La Bombonera.

O Rubro-Negro vê grande importância em que os jogadores estejam aptos para treinar e se concentrar com o resto do elenco antes de uma das sequências de partidas mais importantes na disputa pelo título do Brasileirão.

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No dia 18, eles ainda estariam a serviço da seleção uruguaia e seriam ausência na partida entre Flamengo e Athletico Paranaense, atual 5º colocado, dentro do Maracanã. Na sequência, apenas três dias depois, o Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras em uma "final antecipada", na qual o Mais Querido pode sair como campeão, a depender do resultado.

A CBF já havia declarado que, de forma extraordinária, não convocaria nenhum jogador do Flamengo e do Palmeiras na próxima Data Fifa, que ocorre do dia 11 ao dia 19 de novembro. O motivo seria evitar desgastes e possíveis lesões nos dois clubes, que estão disputando o título da principal competição nacional.

Apesar das liberações, ainda não surgiram informações sobre um acordo semelhante com as seleções do Equador e da Colômbia. Ou seja, Gonzalo Plata e Carrascal devem desfalcar o Flamengo contra o Athletico Paranaense.

Receio com Data Fifa

Outro fator que fez o Flamengo pedir a liberação antecipada dos jogadores são as recorrentes lesões de atletas no período em que estão atuando pela seleção nacional. O último caso foi envolvendo o camisa 10, Arrascaeta.

Durante goleada do Uruguai sobre a Coreia do Sul por 4 a 1, Arrascaeta caiu por cima de seu punho esquerdo e fraturou a região aos 32 minutos da segunda etapa. Em decorrência do caso, o camisa 10 foi ausência em diversas partidas, inclusive no empate na ida da semifinal da Libertadores contra o Estudiantes, confronto em que, posteriormente, o Flamengo seria eliminado.