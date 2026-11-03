Arrascaeta e Varela atuando juntos pelo FlamengoAdriano Fontes/CRF
Flamengo traça acordo com Uruguai para adiantar retorno de convocados
Arrascaeta e Varela seriam ausência em duelos importantes do Rubro-Negro na reta final do Brasileirão, caso não fossem liberados
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