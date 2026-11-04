Carrascal volta a ser opção do Flamengo em jogo contra o Grêmio - Gilvan de Souza/Flamengo

Carrascal volta a ser opção do Flamengo em jogo contra o GrêmioGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/11/2026 07:39

às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Os dois clubes têm objetivos bem distintos, já que o Rubro-Negro quer se aproximar do título enquanto o Tricolor gaúcho busca sair da zona de rebaixamento. O Flamengo recebe o Grêmio nesta quarta-feira (4),. Os dois clubes têm objetivos bem distintos, já que o Rubro-Negro quer se aproximar do título enquanto o Tricolor gaúcho busca sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir a Flamengo x Grêmio



O duelo terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay per view).



Provável escalação do Rubro-Negro



O time de Leonardo Jardim abriu vantagem de três pontos na liderança do Brasileirão e pode ampliar a distância para o Palmeiras, segundo colocado e que só joga na quinta-feira (5), em casa contra o Remo. São 14 partidas de invencibilidade do Flamengo, que não perde no campeonato há 10 rodadas, com incríveis nove vitórias.



Para manter essa arrancada, o time titular terá de volta Carrascal, que foi ausência na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco porque estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Gonzalo Plata e Lucas Paquetá estão fora.



O atacante equatoriano terá de cumprir suspensão, enquanto o meio-campista brasileiro será desfalque por causa de dores no joelho esquerdo. Segundo o clube, nenhuma lesão grave foi constatada em exame de imagem realizado.



Uma dúvida na formação está na lateral esquerda, já que Alex Sandro está fora por causa de um problema na coxa esquerda. Jogador da posição, Ayrton Lucas sai na frente, mas existe a possibilidade de Varela ser improvisado, com a entrada de Emerson Royal na direita.



A provável escalação do Flamengo é: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Emerson Royal); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.



Como deve jogar o Grêmio



A equipe de Renato Gaúcho ensaia uma arrancada após duas vitórias seguidas no Brasileirão, mas terá uma parada dura no Maracanã. A dificuldade da partida fez com que a comissão técnica pedisse para o goleiro Weverton e o centroavante Carlos Vinicius forçarem receber o cartão amarelo na rodada passada, contra o Athletico-PR, para ficarem livres na reta final da competição.



Sem dois de seus principais jogadores, o Grêmio também não terá Marlon e pode poupar mais alguns titulares, como Balbuena, Villasanti e Amuzu, para enfrentar o Atlético-MG fora de casa, no sábado.



Apesar do planejamento de deixar de lado o jogo com o líder, o Tricolor gaúcho espera ao menos beliscar um empate, para pontuar na luta contra o rebaixamento. O clube voltou ao Z-4 com a vitória do Internacional por 1 a 0 sobre o Coritiba, na terça-feira (3), mas só sairá se vencer.



A possível escalação do Grêmio é: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Wallace e Kannemann; João Pedro, Noriega, Dodi (Villasanti) e Caio Paulista; Tetê (Amuzu), Enamorado e Braithwaite.



Arbitragem no Maracanã



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)



Árbitros assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)



VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)