Acordo de patrocínio do Flamengo com a Shopee mantém criação de camisas exclusivas, como a lançada em novembro - Divulgação

Acordo de patrocínio do Flamengo com a Shopee mantém criação de camisas exclusivas, como a lançada em novembro Divulgação

Publicado 04/11/2026 08:59

da renovação de contrato com a Shopee para 2027, na terça-feira (3). O Flamengo vive um momento de indefinição financeira em relação a seu patrocinador máster, por causa da MP do Governo Federal que proíbe as bets no Brasil . Mas ao menos conseguiu ampliar o valor que receberá por outro espaço na camisa, com a aprovação do Conselho Deliberativo, na terça-feira (3).

O novo acordo foi fechado por R$ 14 milhões, o que representa um aumento de R$ 1 milhão em relação a 2026. Esse valor é fixo e o clube também conseguiu ampliar a sua participação de 5% para 8% nas vendas de produtos licenciados e do programa de afiliados.



Outra melhoria no contrato diz respeito à maior arrecadação com cupons, o que renderá R$ 1,2 milhões. A previsão da diretoria rubro-negra é conseguir aumentar os ganhos com o mercado digital de seus produtos e também de cupons com o parceiro.



Detalhes do patrocínio do Flamengo



Pelo acordo aprovado, o Rubro-Negro receberá os R$ 14 milhões em três parcelas ao longo de 2027. Os valores fixos foram divididos igualmente para caírem na conta em fevereiro, abril e julho. Já a parte variável com as vendas terá entrada mensal.



A Shopee continuará estampando a sua marca nas mangas das camisas dos time profissionais masculino e feminino, assim como o sub-20 dos homens. Ela também terá direito a cinco sessões de fotos e vídeos e a criação de duas camisas exclusivas para vender na plataforma.



Já o Flamengo manterá sua loja virtual no aplicativo.



Novidade na parceria



No mesmo dia da aprovação do contrato de patrocínio para 2027, Flamengo e Shopee anunciaram o início das vendas apenas na loja oficial do clube na plataforma de uma nova camisa exclusiva. A peça em poliéster no valor de R$ 89,90 com cupom no Pix é licenciada e possui elementos que valorizam a identidade rubro-negra.



Na cor preta, com listras verticais em tom sobre tom, gola V e punhos com frisos em vermelho e preto a camisa possui o escudo náutico em vermelho no peito. Além disso, conta com a frase “Tua Glória é Lutar” em alusão ao "Hymno Rubro-Negro", o primeiro hino do clube, composto por Paulo Magalhães em 1919, estampada nas costas.



Essa é a terceira edição de uma camisa exclusiva da parceria. As outras duas foram consideradas sucesso de venda.



A primeira celebrou os 130 anos do Flamengo e foi o item rubro-negro mais vendido na plataforma no ano de lançamento. A segunda foi lançada em abril de 2026 e homenageou a conquista do tetracampeonato da Libertadores.