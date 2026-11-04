Léo Pereira em ação pelo Flamengo diante do Bahia, na Arena Fonte NovaGilvan de Souza / Flamengo
Entenda o que falta para o Flamengo renovar com Léo Pereira
Zagueiro, de 30 anos, que fez parte do elenco da seleção brasileira na última Copa do Mudo, tem contrato até dezembro de 2027
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