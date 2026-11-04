Léo Pereira em ação pelo Flamengo diante do Bahia, na Arena Fonte Nova - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Pereira em ação pelo Flamengo diante do Bahia, na Arena Fonte NovaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/11/2026 10:50 | Atualizado 04/11/2026 10:57

O Flamengo está negociando a renovação de contrato de Léo Pereira . As partes já chegaram a um acordo em relação ao novo contrato, porém, ainda existe um impasse sobre os vencimentos do zagueiro no próximo vínculo. As informações são da "ESPN".

O Rubro-Negro e Léo Pereira têm um acordo encaminhado para a continuidade. O zagueiro deseja ficar e o clube quer sua permanência. As partes já definiram que o novo contrato vai até dezembro de 2029, mas ainda há debates sobre os salários.

O staff de Léo Pereira pede um valor considerado acima do que Flamengo tem oferecido. O zagueiro está valorizado e entende que precisa receber um aumento considerável em relação ao seu último contrato, que foi firmado em 2023. As partes estão otimistas para resolver o impasse.

Léo Pereira é um dos jogadores do Flamengo que mais se valorizou nos últimos meses. O zagueiro fez parte do elenco da seleção brasileira na última Copa do Mundo. Além dele, Danilo, Alex Sandro e Paquetá também foram convocados por Carlo Ancelotti. Além disso, o zagueiro recebe constantemente sondagens de clubes europeus. Recentemente, o Flamengo rejeitou uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões) pelo Besiktas, da Turquia.

O desejo de renovar com Léo Pereira sendo uma prioridade pelo Flamengo já havia sido divulgado publicamente por José Boto, dirigente do clube, em coletiva no mês passado, depois da oficialização do novo contrato de Erick Pulgar.

"Como eu disse a alguns de vocês antes de a janela abrir: que não esperassem uma janela com grandes nomes, mas sim com jogadores de futuro, de projeção. E ao mesmo tempo está aqui o Erick (Pulgar), que faz parte também de um plano de renovação de alguns jogadores. Ele foi o primeiro, a seguir deverá ser o Pedro, o (Léo) Pereira, assim por ordem", afirmou o português.

No Flamengo desde 2020, Léo Pereira deu a volta por cima depois de um começo ruim e está na galeria dos defensores mais vitoriosos da história do Rubro-Negro. No total, Léo Pereira conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, além de outros títulos de menor expressão.

A diretoria já anunciou, neste ano, renovações com atletas considerados peças-chave no elenco. Três deles, o atacante Bruno Henrique, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o zagueiro Danilo, fecharam acordos até o fim de 2027, enquanto Erick Pulgar assinou contrato que dura até dezembro de 2029.