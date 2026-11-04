Samuel Lino em ação pelo Flamengo diante do Bahia, na Arena Fonte Nova - Gilvan de Souza / Flamengo

Samuel Lino em ação pelo Flamengo diante do Bahia, na Arena Fonte NovaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/11/2026 16:58

Samuel Lino explicou os motivos que o levaram a deixar o Atlético de Madrid para voltar ao Flamengo. Em entrevista ao SBT, o atacante citou o tamanho do clube, a chance de chegar à seleção brasileira e o desejo de morar no Brasil, ao lado dos familiares. Segundo o jogador, o primeiro fator foi a grandeza do Rubro-Negro. Lino contou que acompanhou de perto a campanha no Mundial de Clubes de 2025. explicou os motivos que o levaram a deixar o Atlético de Madrid para voltar aoEm entrevista ao SBT, o atacante citou o tamanho do clube, a chance de chegar à seleção brasileira e o desejo de morar no Brasil, ao lado dos familiares. Segundo o jogador, o primeiro fator foi a grandeza do Rubro-Negro. Lino contou que acompanhou de perto a campanha no Mundial de Clubes de 2025.

"Eu pensei: cara, o Flamengo está sempre brigando para ser campeão, né? E aí pensei em todo o entorno do Flamengo, na torcida, na proporção, em tudo que o Flamengo proporciona. O Flamengo estava no Mundial, na época passada, nos Estados Unidos. Eu estava no Atlético, vi o Flamengo chegar e fazer um bom Mundial, ganhando do Chelsea e tudo", disse o jogador.

O segundo motivo envolveu a seleção. De acordo com o atacante, o empresário dele mostrou que atuar e se destacar em um clube grande poderia abrir caminho para uma convocação. Por fim, Lino destacou a vontade de estar no seu país e perto da sua família.

Proposta recusada no passado

Na entrevista, o camisa 16 também revelou que o Flamengo já havia tentado contratá-lo anteriormente. Na época, Lino era mais jovem, tinha mercado na Europa e preferiu continuar no futebol europeu. As conversas foram retomadas depois e terminaram com o acerto.



A relação do atacante com o clube começou cedo. Emprestado pelo São Bernardo, ele defendeu as categorias de base rubro-negras entre 2017 e 2018 e conquistou a Copinha de 2018. No ano seguinte, foi para o Gil Vicente, de Portugal, e assinou com o Atlético de Madrid em 2022.

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O Flamengo trouxe Lino de volta em julho de 2025, em negociação de cerca de 22 milhões de euros. Com isso, ele se tornou a contratação mais cara da história do clube até então. Neste ano, segundo o Coluna do Fla, o Rubro-Negro recusou uma proposta de R$ 140 milhões da Roma pelo atacante. O Flamengo trouxe Lino de volta em julho de 2025, em negociação de cerca de 22 milhões de euros. Com isso, ele se tornou a contratação mais cara da história do clube até então. Neste ano, segundo o Coluna do Fla, o Rubro-Negro recusou uma proposta de R$ 140 milhões da Roma pelo atacante.

Títulos, gols e seleção brasileira

Desde o retorno, Lino conquistou o Brasileirão e a Libertadores de 2025. Em 2026, o atacante soma 16 gols, dois deles na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, na última quinta-feira (29).

A aposta na seleção também deu resultado. Carlo Ancelotti convocou Lino pela primeira vez no fim de agosto de 2025, para amistosos contra Chile e Bolívia, após o corte de Matheus Cunha. Depois, o atacante voltou a ser chamado para os jogos contra Austrália e Índia. Diante dos indianos, ele saiu do banco e marcou duas vezes na vitória por 4 a 0, em 3 de outubro.

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Na lista mais recente, para os amistosos contra Japão e Singapura, o jogador ficou de fora. A CBF não convocou atletas de Flamengo e Palmeiras, que disputam o título brasileiro. Na lista mais recente, para os amistosos contra Japão e Singapura, o jogador ficou de fora. A CBF não convocou atletas de Flamengo e Palmeiras, que disputam o título brasileiro.

Flamengo encara o Grêmio



Líder do Brasileirão com 73 pontos, três a mais que o Palmeiras, o Flamengo de Leonardo Jardim recebe o Grêmio nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada. O confronto direto com o Palmeiras está marcado para 21 de novembro, pela 36ª rodada.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza