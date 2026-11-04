Paquetá já tem 10 gols pelo Flamengo na temporadaGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo terá três desfalques para jogo contra o Grêmio no Brasileirão
Lucas Paquetá, Alex Sandro e Danilo seguem o planejamento montado pelo departamento médico Rubro-Negro e não estarão disponíveis
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Samuel Lino revela motivos para trocar a Europa pelo Flamengo
Atacante cita tamanho do clube, caminho para a seleção e desejo de estar perto da família ao explicar a saída do Atlético de Madrid
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Zagueiro, de 30 anos, que fez parte do elenco da seleção brasileira na última Copa do Mudo, tem contrato até dezembro de 2027
Flamengo aprova renovação de patrocínio com aumento de verba a receber
Além de valor fixo maior, Rubro-Negro amplia parceria com a Shopee e aposta em mais dinheiro com vendas de produtos na plataforma
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Partida nesta quarta-feira (4), no Maracanã, é importante tanto para a luta pelo título do Brasileirão quanto para definir o Z-4
Flamengo busca arrancada final por título; relembre os últimos anos
Com 2019 como meta, Rubro-Negro precisa de bom desempenho nos próximos jogos para não depender de tropeços do Palmeiras no Brasileirão
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