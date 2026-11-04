Paquetá já tem 10 gols pelo Flamengo na temporada - Gilvan de Souza / Flamengo

Paquetá já tem 10 gols pelo Flamengo na temporadaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/11/2026 17:08

Flamengo, Leonardo Jardim, segue com a ausência de alguns jogadores para o duelo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os defensores Danilo e Alex Sandro seguem com trabalhos físicos para poder retornar aos gramados, enquanto Paquetá está sendo poupado, apesar de não ter sido diagnosticado com alguma lesão. O treinador do, Leonardo Jardim, segue com a ausência de alguns jogadores para o duelo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os defensores Danilo e Alex Sandro seguem com trabalhos físicos para poder retornar aos gramados, enquanto Paquetá está sendo poupado, apesar de não ter sido diagnosticado com alguma lesão.

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passou por exames, mas em nenhum deles foi relatado algum tipo de lesão que poderia impossibilitá-lo de atuar contra o Grêmio. Mesmo assim, ele continua fora dos relacionados e segue o planejamento de recuperação do departamento médico. O meio-campista Lucas Paquetá está fora desde a última quinta-feira (29), quando sentiu o joelho esquerdo no clássico contra o Vasco, que terminou em goleada rubro-negra por 4 a 1. Após a partida, o jogador, mas em nenhum deles foi relatado algum tipo de lesão que poderia impossibilitá-lo de atuar contra o Grêmio. Mesmo assim, ele continua fora dos relacionados e segue o planejamento de recuperação do departamento médico.

No caso dos defensores, a ausência causa mais preocupação. O zagueiro Danilo não deve mais atuar nesta temporada com a camisa do Flamengo. No dia 11 de outubro, na vitória por 1 a 0 no Fla-Flu, ele teve um choque forte com o goleiro Fábio e sofreu duas fraturas na mandíbula, necessitando de cirurgia para se recuperar. Por outro lado, Alex Sandro teve um edema na parte posterior de sua coxa esquerda na vitória por 3 a 2 contra o Atlético-MG, na última semana. Mesmo com o quadro sendo mais simples do que o de Danilo, o lateral só deve voltar a ser relacionado após o fim da Data Fifa.

Reforços para o jogo

Apesar das três ausências importantes, o Flamengo conta com o retorno de quatro jogadores aos relacionados para encarar o Grêmio. O meia-armador colombiano Jorge Carrascal está de volta após cumprir a suspensão automática por ter recebido seu terceiro cartão amarelo. Inclusive, há grandes probabilidades de figurar entre os titulares, com a suspensão de Plata e a ausência de Paquetá.

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Os volantes Saúl e De La Cruz também estão disponíveis para Jardim. O espanhol foi liberado pelo departamento médico após ter sentido a coxa contra o Estudiantes, enquanto o uruguaio havia sido apenas poupado na última partida, por conta do gramado sintético do Nilton Santos.

Por fim, Valência está de volta após ter pegado conjuntivite, e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas também foi liberado e pode ser um dos grandes reforços, visto que sua posição está sem concorrentes disponíveis. No clássico contra o Vasco, o comandante português improvisou Emerson Royal na posição.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza