Pedro marcou duas vezes na vitória do Flamengo sobre o Grêmio - Gilvan de Souza/Flamengo

Pedro marcou duas vezes na vitória do Flamengo sobre o GrêmioGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/11/2026 21:31 | Atualizado 04/11/2026 21:32

Flamengo deu um novo passo rumo ao 10º título brasileiro da sua história. Com atuação avassaladora no primeiro tempo, o Rubro-Negro venceu o Grêmio por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão, e aumentou a vantagem na liderança da competição. Samuel Lino e Pedro, duas vezes, marcaram na primeira etapa, enquanto Amuzu descontou na etapa final.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 76 pontos e ampliou a vantagem na liderança sobre o vice-líder Palmeiras, que tem 70 e joga nesta quinta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), contra o Remo, no Nubank Parque, em São Paulo. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta (18), às 20h30, contra o Athletico-PR, no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão.

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Flamengo é avassalador e resolve o jogo no primeiro tempo

O Flamengo foi avassalador no primeiro tempo. Embalado pela goleada sobre o Vasco, o Rubro-Negro dominou as ações desde o início e empilhou chances. Ao todo, o time comandado pelo técnico Leonardo Jardim finalizou 13 vezes, mais do que o dobro do time gaúcho (6). O Grêmio teve apenas uma chance perigosa com Braithwaite após falha de Pulgar, mas Rossi defendeu.

Dominante desde o início, o Flamengo abriu o placar aos 19 minutos. Destaque do Brasileirão, Samuel Lino recebeu passe de Arrascaeta e parou na defesa de Gabriel Grando, mas aproveitou o rebote para estufar as redes. Em seguida, foi a vez do vice-artilheiro da competição entrar em ação. Pedro ampliou aos 27 após jogadaça de Carrascal e fez o terceiro aos 46, aproveitando rebote de Lino.

O panorama mudou na etapa final. Com três gols de vantagem, o Flamengo diminuiu o ritmo e administrou o resultado. O Rubro-Negro até criou algumas chances, mas sem a mesma agressividade do primeiro tempo Samuel Lino teve a melhor oportunidade, mas perdeu cara a cara com Gabriel Grando. O Grêmio, por outro lado, descontou com Amuzu em bela cobrança de falta. Mas não foi o suficiente.

Flamengo 3 x 1 Grêmio

Campeonato Brasileiro - 34ª rodada

Data: 04/11/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 67.164 presentes

Renda: R$ 5.766.015,00

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Emerson Royal); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Bruno Henrique); Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino (Joaquín Freitas) e Pedro (Saul). Técnico: Leonardo Jardim

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha (João Pedro), Matheus Martins, Kannemann (Krovinovic) e Pedro Gabriel (Enamorado); Dodi, Villasanti e Noriega; Tetê (Amuzu), Braithwaite (Matheus Nascimento) e Caio Paulista. Técnico: Renato Gaúcho

Gols: Samuel Lino, aos 19' do 1ºT (1-0); Pedro, aos 27' do 1ºT (2-0); Pedro, aos 46' do 1ºT (3-0); Amuzu, aos 24' do 2ºT (3-1)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Cartões amarelos: Kannemann e Villasanti (GRE)

