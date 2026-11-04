Jorginho durante a vitória do Flamengo sobre o Grêmio - Adriano Fontes/Flamengo

Jorginho durante a vitória do Flamengo sobre o GrêmioAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 04/11/2026 22:00 | Atualizado 04/11/2026 22:07

Flamengo superou a eliminação na Libertadores e deu mais um passo importante para conquistar o 10º título brasileiro de sua história. Com grande atuação no primeiro tempo, o Rubro-Negro venceu o Grêmio por 3 a 1 , nesta quarta-feira (4), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão, e aumentou a vantagem na liderança. O volante Jorginho elogiou a atuação e reforçou o foco no objetivo principal.

"Acredito que fizemos a partida que preparamos, que era impor ritmo e começar forte, sem acomodar com 1 a 0. Fizemos o que tínhamos que ser feito e, depois, controlamos o jogo. Criamos bastante, talvez tenhamos perdido algumas bolas, mas não prejudicou. Falta pouco para alcançar o objetivo (conquistar o título brasileiro). Temos que seguir forte", disse Jorginho.

O Flamengo foi avassalador no primeiro tempo e precisou de 45 minutos para garantir a vitória. O Rubro-Negro controlou as ações desde o minuto inicial e abriu o placar aos 13, com Samuel Lino. Na sequência, foi a vez do vice-artilheiro da competição brilhar. Pedro ampliou aos 27 e, depois, fez 3 a 0 aos 44, aproveitando rebote de Lino.

Com três gols de vantagem, o Flamengo diminuiu o ritmo e administrou o resultado. O Rubro-Negro até criou algumas chances, mas sem a mesma agressividade do primeiro tempo Samuel Lino teve a melhor oportunidade, mas perdeu cara a cara com Gabriel Grando. O Grêmio, por outro lado, descontou com Amuzu em bela cobrança de falta. Mas não foi o suficiente.

"O primeiro impacto foi pesado porque nos dedicamos muito para classificar, mas infelizmente não aconteceu. Sabíamos que tínhamos que virar a página rápido porque temos outro objetivo para alcança. A equipe passou rápido esse luto para seguir forte na luta pelo título do Brasileirão. Temos que entrar em campo para ganhar todos os pontos, o objetivo é esse", completou Jorginho.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 76 pontos e ampliou a vantagem na liderança sobre o vice-líder Palmeiras, que tem 70 e joga nesta quinta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), contra o Remo, no Nubank Parque, em São Paulo. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta (18), às 20h30, contra o Athletico-PR, no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão.