Leonardo Jardim durante a vitória do Flamengo sobre o GrêmioGilvan de Souza/Flamengo
Jardim elogia Flamengo e explica estratégia: 'Fomos sólidos'
Rubro-Negro venceu o Grêmio por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), no Maracanã, e deu um novo passo na briga pelo título brasileiro
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Flamengo venceu o Grêmio por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), no Maracanã, e ampliou a vantagem na liderança do Brasileirão
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