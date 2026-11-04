Leonardo Jardim durante a vitória do Flamengo sobre o Grêmio - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim durante a vitória do Flamengo sobre o GrêmioGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/11/2026 22:30

Flamengo é cada vez mais líder do Brasileirão. Atual campeão brasileiro, o Rubro-Negro deu um novo passo para conquistar o 10º título de sua história na competição após vencer o Grêmio por 3 a 1 , nesta quarta-feira (4), no Maracanã, pela 34ª rodada. O técnico Leonardo Jardim elogiou a atuação da sua equipe, principalmente no primeiro tempo, e explicou a estratégia.

"Foram equipes que tiveram estratégias semelhantes. Vieram com bloco baixo, trocando jogadores, depois colocaram jogadores mais frescos para serem mais agressivos. Hoje, isso não funcionou muito bem porque fizemos três gols e, ao contrário do Atlético-MG e Corinthians, o Grêmio não teve essa possibilidade. Fomos sólidos na primeira parte. Na segunda parte, girei jogadores que estavam com problemas", disse.

O Flamengo foi avassalador no primeiro tempo. O Rubro-Negro dominou as ações desde o início, empilhou chances e não demorou para abrir o placar. Destaque do Brasileirão, Samuel Lino fez 1 a 0, aos 13 minutos, após receber passe de Arrascaeta. Na sequência, foi a vez do vice-artilheiro da competição brilhar. Pedro ampliou aos 27 e, depois, marcou o terceiro do time carioca aos 46.

Com três gols de vantagem, o Flamengo diminuiu o ritmo e administrou o resultado. O Grêmio, por outro lado, descontou com Amuzu em bela cobrança de falta, mas não foi o suficiente. Com isso, o Flamengo conquistou a sua terceira vitória consecutiva desde a eliminação na semifinal da Libertadores. O técnico Leonardo Jardim valorizou a forma como os jogadores viraram a página imediatamente.

"Futebol não nos permite fazer o luto durante muito tempo. Tínhamos que dar resposta já contra o próximo adversário, às vezes são apenas três dias de intervalo. O futebol é isso, os profissionais estão habituados durante sua carreira que águas passadas não movem moinhos. Temos que pensar no próximo desafio, na próxima conquista, é isso que os jogadores tentam fazer", completou.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 76 pontos e ampliou a vantagem na liderança sobre o vice-líder Palmeiras, que tem 70 e joga nesta quinta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), contra o Remo, no Nubank Parque, em São Paulo. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta (18), às 20h30, contra o Athletico-PR, no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão.