Carrascal sentiu dor muscular e será reavaliado pelo Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Carrascal sentiu dor muscular e será reavaliado pelo FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 04/11/2026 23:00

Flamengo pode ter dois problemas para a reta final da temporada. O lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o meia Jorge Carrascal sentiram dores durante a vitória sobre o Grêmio por 3 a 1 , nesta quarta-feira (4), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão, e serão reavaliados na reapresentação do elenco, no Ninho do Urubu. Após o jogo, o técnico Leonardo Jardim explicou a situação.

"Carrascal estava com sobrecarga no adutor, Ayrton (Lucas) também estava sobrecarregado. Trocamos os dois no intervalo. Depois, o Arrascaeta sentiu uma fadiga. Tivemos que gerenciar em campo. Foi somente porque os jogadores estavam com uma carga de mialgia. Não é lesão, mas eles falaram que sentiram a perna um pouco pesada. Poderiam continuar, mas não queríamos pagar para ver", disse Jardim.

Ayrton Lucas e Carrascal sofreram uma carga de mialgia, que é uma dor muscular. O meia colombiano foi uma das principais figuras do primeiro tempo, protagonizando uma bela jogada que terminou em gol de Pedro. Ambos foram substituídos no intervalo da partida, dando lugar a Emerson Royal e Luiz Araújo, respectivamente. O Flamengo, porém, pode utilizar a Data Fifa para recuperá-los.

O próximo jogo do Flamengo será apenas no dia 18, após a Data Fifa. O Rubro-Negro, portanto, terá a oportunidade de recuperar os jogadores lesionados. Ayrton Lucas e Carrascal serão reavaliados, e podem se juntar a Alex Sandro, Lucas Paquetá e Danilo — este último que está fora da temporada. O técnico Leonardo Jardim, inclusive, vive a expectativa de contar com os lesionados diante do Athletico-PR.



"Acredito que nesta Data Fifa ainda não vão começar nessa semana. Acredito que por volta do dia 10 a 12 comecem a treinar. Mas, até lá ainda temos que esperar e ver a evolução deles dentro da semana. Gostaria de tê-los daqui a uma semana para treiná-los e preparar o jogo contra o Athletico-PR", completou o treinador português.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 76 pontos e ampliou a vantagem na liderança sobre o vice-líder Palmeiras, que tem 70 e joga nesta quinta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), contra o Remo, no Nubank Parque, em São Paulo. O Rubro-Negro volta a campo na quarta (18), às 20h30, contra o Athletico-PR, no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão.