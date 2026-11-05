Pedro marcou duas vezes na vitória do Flamengo sobre o Grêmio - Gilvan de Souza/Flamengo

Pedro marcou duas vezes na vitória do Flamengo sobre o GrêmioGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/11/2026 07:50 | Atualizado 05/11/2026 09:16

Com a vitória sobre o Grêmio, o Flamengo abriu seis pontos de vantagem na liderança, mas ainda pode ver o Palmeiras reduzir a distância novamente para três, já que o time paulista joga nesta quinta-feira (5). Mesmo assim, as chances de título aumentaram para 92.1%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Alviverde tem 7.9%.

Somente Flamengo e Palmeiras tem chance de conquistar o título brasileiro em 2026. Ambos também já estão classificados para a Libertadores de 2027. Finalista da competição continental e semifinalista da Copa do Brasil, o Alviverde ainda pode conquistar a vaga através das duas competições, o que pode abrir mais vagas no Brasileirão e aumentar o G-4 para um eventual G-5 ou G-6.



Embalado pela vitória sobre o Vasco, o Flamengo foi avassalador no primeiro tempo. O Rubro-Negro dominou as ações desde o início, empilhou chances e não demorou para abrir o placar. Destaque do Brasileirão, Samuel Lino fez 1 a 0, aos 13 minutos, após receber passe de Arrascaeta. Na sequência, foi a vez do vice-artilheiro da competição brilhar. Pedro ampliou aos 27 e, depois, marcou o terceiro do time carioca aos 46.

Com três gols de vantagem, o Flamengo diminuiu o ritmo e administrou o resultado. O Rubro-Negro até criou algumas chances, mas sem a mesma agressividade do primeiro tempo Samuel Lino teve a melhor oportunidade, mas perdeu cara a cara com Gabriel Grando. O Grêmio, por outro lado, descontou com Amuzu em bela cobrança de falta. Mas não foi o suficiente.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 76 pontos e ampliou a vantagem na liderança sobre o vice-líder Palmeiras, que tem 70 e joga nesta quinta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), contra o Remo, no Nubank Parque, em São Paulo. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta (18), às 20h30, contra o Athletico-PR, no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão.