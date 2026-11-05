Pedro marcou duas vezes na vitória do Flamengo sobre o GrêmioGilvan de Souza/Flamengo
Flamengo supera 90% de chances de conquistar título do Brasileirão
Rubro-Negro ampliou vantagem na liderança após vencer o Grêmio por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), no Maracanã
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Rubro-Negro ampliou vantagem na liderança após vencer o Grêmio por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), no Maracanã
Ayrton Lucas e Carrascal sentem dores e serão reavaliados pelo Flamengo
Jogadores foram substituídos no intervalo da vitória sobre o Grêmio por 3 a 1, nesta quarta (4), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão
Jardim elogia Flamengo e explica estratégia: 'Fomos sólidos'
Rubro-Negro venceu o Grêmio por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), no Maracanã, e deu um novo passo na briga pelo título brasileiro
Jorginho vê queda na Libertadores como página virada e mira título brasileiro
Flamengo venceu o Grêmio por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), no Maracanã, e ampliou a vantagem na liderança do Brasileirão
Flamengo vence Grêmio e aumenta vantagem na liderança do Brasileirão
Rubro-Negro bate time gaúcho por 3 a 1, abre seis pontos de distância e joga pressão sobre o Palmeiras, que joga nesta quinta-feira (5)
Flamengo terá três desfalques para jogo contra o Grêmio no Brasileirão
Lucas Paquetá, Alex Sandro e Danilo seguem o planejamento montado pelo departamento médico Rubro-Negro e não estarão disponíveis
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