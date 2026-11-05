Leonardo Jardim não vê motivo para poupar titulares contra o Athletico-PR - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim não vê motivo para poupar titulares contra o Athletico-PRGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/11/2026 12:00

espera contar com a volta dos jogadores que estão no departamento médico e recuperar Carrascal e Ayrton Lucas, que

O Flamengo ganhou 13 dias de descanso até os próximos compromissos, contra o Athletico-PR, em 18 de novembro, no Maracanã, e contra o Palmeiras no dia 21, em São Paulo. Com o tempo livre, o técnico Leonardo Jardim, que saíram com dores musculares na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio.

A expectativa inicial da comissão técnica é que Alex Sandro, Danilo e Lucas Paquetá ainda precisem de mais uma semana de preparação. E somente a partir da próxima quarta (11) voltem a ser integrados, o que ainda pode mudar.



"Até lá, temos que esperar e ver a evolução deles. Gostaria de tê-los daqui a uma semana para treiná-los e preparar o jogo contra o Athletico-PR", admitiu o técnico português.



aguardar os retornos dos jogadores convocados para definir a escalação. Os casos de Arrascaeta e Varela são mais fáceis, por causa do

Caso o trio esteja em condições de ficar à disposição, o Flamengo ainda precisarápara definir a escalação. Os casos de Arrascaeta e Varela são mais fáceis, por causa do acordo com a federação uruguaia de liberá-los mais cedo, antes do amistoso contra a República Tcheca, marcado para o dia 17.

A incógnita fica para Gonzalo Plata e Carrascal, que ainda podem ser desfalques. O meia-atacante colombiano, em princípio, vai se apresentar à sua seleção, apesar de ter saído de campo com dores musculares, contra o Grêmio.

Ele e Ayrton Lucas, entretanto, não preocupam: "Carrascal estava com sobrecarga no adutor, Ayrton também estava sobrecarregado. Trocamos os dois no intervalo. Não é lesão, mas eles falaram que sentiram a perna um pouco pesada. Poderiam continuar, mas não queríamos pagar para ver, porque uma lesão neste momento vai ser um mês e acaba a temporada", explicou Jardim.



Flamengo vai poupar pensando no Palmeiras?



Outra questão importante para a próxima rodada do Brasileirão são os jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Afinal, são oito que podem ficar fora contra o Palmeiras se forem punidos contra o Athletico-PR.



Léo Pereira, Pedro, Alex Sandro, Pulgar e Arrascaeta são os titulares a perigo. Assim como Bruno Henrique, Luiz Araújo e Vitão. Mas o técnico do Flamengo prefere focar primeiro em ganhar o jogo no Maracanã para manter a vantagem contra o rival paulista.



"Para mim, esse jogo (contra o Grêmio) e o próximo são muito importantes para conseguirmos nosso objetivo. Longe de mim pedir para os jogadores descansarem contra o Athletico. Nós com menos oito, se não ganharmos, não vale a pena. Vamos perder uma vantagem. Temos que estar competitivos todos os dias. Se tivermos uma ausência ou outra (contra o Palmeiras) é isso. O grupo tem capacidade para resolver essa situação", garantiu.