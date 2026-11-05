Léo Ortiz em treino do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Léo Ortiz em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 05/11/2026 14:29

parte da torcida ficou na bronca com a atuação na segunda etapa, quando o Rubro-Negro tirou o pé e administrou o resultado. Léo Ortiz admitiu a queda de produção.

O Flamengo teve uma vitória tranquila por 3 a 1 sobre o Grêmio , na quarta-feira (5), muito em função do bom primeiro tempo, quando abriu 3 a 0. Ainda assim,, quando o Rubro-Negro tirou o pé e administrou o resultado. Léo Ortiz admitiu a queda de produção.

"Tivemos um ritmo muito forte no primeiro tempo. Tínhamos uma ideia, mais ou menos, de como eles vinham se defender e tentar sair no contra-ataque. Tínhamos que entrar concentrados nisso. Fizemos um primeiro tempo muito bom e no segundo, obviamente, não foi tão bom quanto gostaríamos", avaliou.



A análise de Ortiz sobre o segundo tempo do Flamengo



Para o zagueiro, entretanto, a diminuição de ritmo com a vitória garantida foi algo normal diante do cenário da partida e também do desgaste físico.



"Poderíamos ter controlado um pouquinho melhor, mas é desgastante. Estamos no fim da temporada também, com jogos em sequência. Causa um desgaste fazer um primeiro tempo com tanta intensidade, como fizemos", completou.



Por causa dessa mudança de postura, o Flamengo sofreu um gol de falta e poderia ter levado mais, o que poderia complicar. Por isso, a bronca dos torcedores, mas Léo Ortiz considerou a noite rubro-negra como positiva.



"Podíamos ter controlado um pouquinho melhor, sofrido um pouquinho menos, mas foram tentativas criadas por eles. Temos que valorizar o primeiro tempo que fizemos, que fez com que garantíssemos a vitória praticamente em 45 minutos", analisou.



De olho no Palmeiras



Com a vitória, o Flamengo abriu seis pontos de vantagem na liderança do Brasileirão e agora seca o Palmeiras, que joga nesta quinta-feira (5), contra o Remo, às 19h30, no Nubank Parque. Para o Rubro-Negro ter chance de ser campeão na próxima rodada, o Alviverde precisa perder em casa para o penúltimo colocado.



E para Léo Ortiz, o adversário entrará mais pressionado por causa da obrigação de vencer, após o resultado contra o Grêmio.



"A pressão vai um pouco pro lado deles, igual tivemos algumas rodadas atrás. É mais difícil porque você já sabe o que tem que fazer. Tem o confronto direto daqui a pouco. Vou estar tranquilo brincando com a minha filhas, não vou assistir", garantiu o zagueiro.



Caso o Palmeiras vença, o título do Brasileirão pode ser definido no confronto direto entre as duas equipes, na 36ª rodada. Neste caso, bastará ao Flamengo vencer. Para o zagueiro, conquistar o título na casa do principal adversário terá o mesmo gosto do que em outras rodadas.



"Pela rivalidade, o torcedor tem que pensar nisso. Não é uma coisa que passa pela nossa cabeça. Ser campeão em São Paulo, aqui no Rio ou no último jogo, independe. Para nós, o importante é ser campeão. Se for antes, melhor para tirar pressão dos últimos jogos", avaliou.