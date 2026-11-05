Léo Ortiz em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
Léo Ortiz aprova primeiro tempo do Flamengo e explica queda no segundo
Zagueiro vê vitória do Rubro-Negro colocando mais pressão em cima do Palmeiras e não faz questão de título sair em confronto direto
A análise de Ortiz sobre o segundo tempo do Flamengo
De olho no Palmeiras
Léo Ortiz aprova primeiro tempo do Flamengo e explica queda no segundo
Zagueiro vê vitória do Rubro-Negro colocando mais pressão em cima do Palmeiras e não faz questão de título sair em confronto direto
Flamengo traça planejamento, e Jardim define se utilizará pendurados
Rubro-Negro conta com período sem jogos para recuperar jogadores no departamento médico e não pensa em poupar contra o Athletico-PR
Flamengo supera 90% de chances de conquistar título do Brasileirão
Rubro-Negro ampliou vantagem na liderança após vencer o Grêmio por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), no Maracanã
Ayrton Lucas e Carrascal sentem dores e serão reavaliados pelo Flamengo
Jogadores foram substituídos no intervalo da vitória sobre o Grêmio por 3 a 1, nesta quarta (4), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão
Jardim elogia Flamengo e explica estratégia: 'Fomos sólidos'
Rubro-Negro venceu o Grêmio por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), no Maracanã, e deu um novo passo na briga pelo título brasileiro
Jorginho vê queda na Libertadores como página virada e mira título brasileiro
Flamengo venceu o Grêmio por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), no Maracanã, e ampliou a vantagem na liderança do Brasileirão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.