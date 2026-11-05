O jogador Samuel Lino, do Flamengo, durante a partida entre Flamengo x Estudiantes, válida pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores 2026, realizada no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (22). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

O jogador Samuel Lino, do Flamengo, durante a partida entre Flamengo x Estudiantes, válida pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores 2026, realizada no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (22).Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 05/11/2026 15:45

Samuel Lino é hoje uma das peças mais valorizadas do elenco do Flamengo. Nos bastidores, porém, a trajetória do atacante no clube não foi das mais simples. De acordo com informações da "ESPN", a relação do camisa 16 com membros da comissão técnica de Filipe Luís não era boa, e o cenário mudou com a chegada de Leonardo Jardim, que apostou no jogador e o transformou em peça fundamental e figura "intocável" para a próxima temporada.



Samuel Lino foi contratado pelo Flamengo durante a passagem de Filipe Luís. Com o técnico, o atacante chegou a perder espaço e caiu de rendimento. O ambiente desfavorável com parte da comissão coincidiu com o momento mais difícil do atacante desde a chegada à Gávea, marcada por críticas e vaias de parte da torcida. é hoje uma das peças mais valorizadas do elenco do. Nos bastidores, porém, a trajetória do atacante no clube não foi das mais simples. De acordo com informações da "ESPN", a relação do camisa 16 com membros da comissão técnica de Filipe Luís não era boa, e o cenário mudou com a chegada de Leonardo Jardim, que apostou no jogador e o transformou em peça fundamental e figura "intocável" para a próxima temporada.Samuel Lino foi contratado pelo Flamengo durante a passagem de Filipe Luís. Com o técnico, o atacante chegou a perder espaço e caiu de rendimento. O ambiente desfavorável com parte da comissão coincidiu com o momento mais difícil do atacante desde a chegada à Gávea, marcada por críticas e vaias de parte da torcida.

Dificuldades com Filipe Luís

Contratado junto ao Atlético de Madrid em 2025, Lino chegou ao Flamengo como a contratação mais cara da história do clube. A expectativa alta, no entanto, esbarrou em um encaixe tático complicado. No esquema de Filipe Luís, o atacante atuava mais preso à ponta esquerda e, muitas vezes, não conseguia escapar da marcação adversária.



Filipe Luís deixou o comando do Rubro-Negro no início de março, e a diretoria trouxe o português Leonardo Jardim para o lugar dele.



Virada com Leonardo Jardim



Com o novo treinador, a história mudou. Jardim apostou em Lino desde os primeiros jogos e alterou a função do atacante, que passou a circular mais por dentro e a participar de forma mais ativa da construção das jogadas. A resposta veio rapidamente: o camisa 16 abriu o placar na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no Nilton Santos, e voltou a marcar nos 3 a 0 sobre o Remo, no Maracanã.



O próprio jogador resumiu em uma palavra a diferença da equipe sob o comando do português: intensidade. O técnico acompanhou de perto a evolução do atacante, que se firmou como titular e virou um dos principais garçons do time ao longo da temporada. A torcida, que antes direcionava críticas ao jogador, passou a exaltar o trabalho de Jardim na recuperação do camisa 16.



De volta à Seleção Brasileira



A boa fase levou Lino de volta à Seleção. O atacante estreou na equipe principal em setembro de 2025, quando Carlo Ancelotti o chamou para o lugar de Matheus Cunha nas Eliminatórias. Em 2026, integrou a pré-lista de 55 nomes do treinador italiano para a Copa do Mundo e, depois do Mundial, recebeu nova convocação no início do novo ciclo.

‘Intocável’ para 2027



Internamente, a diretoria do Flamengo nem cogita uma possível venda do atacante, que está valorizado no mercado. A avaliação no clube é de que Lino se tornou peça central no projeto para a próxima temporada, e o camisa 16 é considerado ‘intocável’ no elenco rubro-negro.



Qualquer proposta que chegue nos próximos meses tende a esbarrar na resistência da cúpula rubro-negra, que pretende manter a base do time para a disputa das competições de 2027.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de Pedro Logato