Alisson é goleiro do Liverpool desde julho de 2018 - Glyn Kirk/ AFP

Alisson é goleiro do Liverpool desde julho de 2018Glyn Kirk/ AFP

Publicado 05/11/2026 17:25 | Atualizado 05/11/2026 17:30

Na reta final da temporada, o Flamengo vem dando os primeiros passos no planejamento para 2027. Além de considerar vender jogadores , o Rubro-Negro começou a levantar possíveis contratações para o próximo ano. Entre elas, o nome de Alisson, do Liverpool e da seleção brasileira, apareceu como alternativa para o gol, segundo o jornal britânico "Sport Witness".

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O arqueiro, de 34 anos, tem contrato com o clube inglês até junho de 2027 e, até o momento, não tem conversas em andamento para uma renovação. Caso o cenário se mantenha, ele poderá assinar pré-contrato com qualquer outra equipe em janeiro, e se transferir sem custos assim que o vínculo atual se encerrar.

De acordo com a apuração, o brasileiro atrai interesse do Mais Querido, que discute a possibilidade de trazê-lo de volta ao futebol do país após 11 anos na Europa. Porém, nem todos os dirigentes estão convencidos. Por isso, no momento, o Rubro-Negro ainda pondera internamente se deve abrir negociações com o Liverpool.

Flamengo dividido entre prós e contras

O que parece estar dividindo a diretoria do Flamengo sobre Alisson são os prós e contras da possível contratação. Parte dos integrantes acredita que a qualidade, a experiência e o perfil de liderança do goleiro de 34 anos seriam excelentes adições ao elenco. Por outro lado, dirigentes pontuam a idade avançada e o pouco brilho pela seleção brasileira como fatores que desvalorizam o jogador.

Além disso, o Mais Querido leva o momento financeiro em consideração. O clube confirmou, na última semana, que fechará 2026 no vermelho, com previsão de déficit de R$ 40 milhões. Ainda que Alisson represente uma oportunidade de reforço sem custos de transferência, o jogador recebe alto salário na Inglaterra, o que poderia ser um gasto acima do padrão do elenco rubro-negro.

Sem contar que o apreço do goleiro pelo Internacional, clube que o revelou, pode impedir transferência para outra equipe brasileira. Em outras ocasiões, Alisson já relatou que pretende voltar ao time gaúcho no fim da carreira. No entanto, o Colorado vive momento conturbado e briga contra o rebaixamento no Brasileirão, o que pode influenciar uma eventual decisão.

Alisson tem carreira vitoriosa



Alisson Becker começou a carreira na base do Internacional, onde estreou profissionalmente em 2013. Três anos depois, após ser tetracampeão gaúcho e demonstrar segurança na meta colorada, o arqueiro foi vendido para a Roma, da Itália, onde jogou por duas temporadas. Em 2018, foi comprado pelo Liverpool por 72,5 milhões de euros (cerca de R$ 323 milhões, na cotação da época).

No clube inglês, o goleiro disputa sua 9ª temporada e vive período de destaque e estabilidade. Lá, já conquistou a Liga dos Campeões (2018/19) e duas Premier Leagues (19/20 e 24/25), além das copas nacionais. Porém, o desempenho pela Seleção não tem tido o mesmo brilho. Titular em três Copas do Mundo (2018, 2022 e 2026), o goleiro conquistou apenas uma Copa América (2019) com a Amarelinha.