David Braz jogando pelo Flamengo - Fernando Maia

David Braz jogando pelo Flamengo Fernando Maia

Publicado 05/11/2026 18:44

Flamengo e Fluminense, mas não esconde qual das conquistas pesa mais. Em entrevista ao ge, o zagueiro de 39 anos colocou o hexacampeonato brasileiro com o Rubro-Negro, em 2009, acima da inédita Libertadores levantada pelo Tricolor em 2023. David Braz tem lugar na história de, mas não esconde qual das conquistas pesa mais. Em entrevista ao ge, o zagueiro de 39 anos colocou o hexacampeonato brasileiro com o Rubro-Negro, em 2009, acima da inédita Libertadores levantada pelo Tricolor em 2023.

Título que mudou a carreira

O defensor reconheceu o valor da taça continental, que faltava tanto no currículo dele quanto na galeria do Fluminense. Braz relembrou que chegou às Laranjeiras cercado de desconfiança, alvo de críticas pela idade, e que o clube atravessava um longo período sem grandes títulos. Para ele, conquistar a América nessas condições foi especial. Mesmo assim, o zagueiro deixou claro que a marca de sua carreira é outra.

"Então, a Libertadores eu não tinha, né? Para mim foi muito legal ter conquistado pelo Fluminense, pelo fato que o Fluminense também não tinha. E também entrar desacreditado, muita gente falando de sub-40. Então eu chego, o clube estava há 10 anos sem conquistar títulos. Então foi muito legal ter conquistado a Libertadores. Mas eu fiquei conhecido, até hoje sou lembrado, por 2009", afirmou em entrevista ao GE.

Segundo o zagueiro, o Flamengo brigava contra o rebaixamento quando ele chegou ao clube, e a arrancada ao lado da torcida transformou sua vida dentro e fora de campo. O desempenho naquela temporada fez o Rubro-Negro comprar seus direitos junto ao Panathinaikos, da Grécia, e oferecer a ele um contrato longo, em um momento em que o vínculo do defensor estava perto do fim. Braz definiu aquele período como uma virada de chave na trajetória profissional e também financeira.

Como foram as conquistas?







A conquista com o Fluminense teve outro peso para o zagueiro em campo. Na final contra o Boca Juniors, em 4 de novembro de 2023, também no Maracanã, Braz começou no banco, atrás de Nino e Felipe Melo, e O título de 2009 foi decidido em 6 de dezembro, na última rodada do Brasileirão. O Flamengo precisava apenas vencer o Grêmio no Maracanã lotado, mas viu o time gaúcho abrir o placar. Braz empatou ainda no primeiro tempo, e Ronaldo Angelim marcou na etapa final o gol que garantiu o hexa.A conquista com o Fluminense teve outro peso para o zagueiro em campo. Na final contra o Boca Juniors, em 4 de novembro de 2023, também no Maracanã, Braz começou no banco, atrás de Nino e Felipe Melo, e entrou apenas na prorrogação.Leia mais: Flamengo supera 90% de chances de conquistar título do Brasileirão

Fora de ação até 2027

Aos 39 anos, David Braz ainda não pendurou as chuteiras. O zagueiro defende o Brasiliense, na Série D do Campeonato Brasileiro, mas sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e só deve voltar aos gramados em 2027.



Revelado pelo Palmeiras, o defensor também foi perguntado sobre para quem vai torcer na reta final do Brasileirão. Braz preferiu não escolher lado. Ele lembrou a formação na Academia de Futebol, onde conviveu com nomes como Marcos e Edmundo, e destacou a gratidão pelo Flamengo. O zagueiro disse ter amigos nos dois elencos, brincou que os amigos cobram uma posição dele e desejou que vença o melhor.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de Pedro Logato