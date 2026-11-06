Flamengo está muito perto de conquistar mais um título do Brasileirão - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo está muito perto de conquistar mais um título do BrasileirãoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/11/2026 07:42

a partir do confronto direto com o Palmeiras. Afinal, a goleada da equipe paulista por 6 a 1 sobre o Remo, na quinta-feira (5) à noite, impediu a definição do título na próxima rodada do campeonato, mesmo com o triunfo por

O Flamengo só pode ser campeão do Brasileirão de 2026 . Afinal, a goleada da equipe paulista por 6 a 1 sobre o Remo, na quinta-feira (5) à noite, impediu a definição do título na próxima rodada do campeonato, mesmo com o triunfo por 3 a 1 sobre o Grêmio

Com uma vantagem de três pontos e de duas vitórias a mais (primeiro critério de desempate), o Rubro-Negro passou a ter 87,2% de chance de título. Já o Alviverde tem 12,8%, segundo cálculos do Departamento de Matemática da UFMG.



Quando o Flamengo pode ser campeão



Diante dessa distância na tabela, a conta do Flamengo para levar o título no confronto direto é simples. Precisa vencer o Athletico-PR no Maracanã, na próxima rodada, e o Palmeiras no Nubank Parque.



Mas um empate com o rival paulista também pode ser suficiente. Para isso, o Alviverde precisa perder seu próximo compromisso, contra o Cruzeiro no Mineirão.

Neste caso, o Rubro-Negro teria seis pontos de vantagem com mais duas rodadas apenas e não poderia ser mais ultrapassado por causa do número de vitórias.



Como a disputa do Brasileirão pode ir para a 37ª rodada



Há também uma boa possibilidade de o campeonato não acabar no confronto direto entre os dois concorrentes. Para isso, seriam necessários os seguintes resultados:



- Flamengo tropeçar em casa no Athletico-PR ou



- Palmeiras vencer o Cruzeiro e empatar com o Rubro-Negro ou



- Palmeiras tropeçar no Cruzeiro e vencer o Flamengo.



Nestes casos, o título seria adiado para a 37ª rodada. Aí vai depender da combinação de resultados. Se o Flamengo estiver com uma vantagem de três pontos, bastará vencer o Coritiba fora de casa.

E pode ser campeão com empate, se o Palmeiras também empatar fora de casa com a lanterna e já rebaixada Chapecoense ou até se perder no Couto Pereira, desde que seu rival direto também sai sem pontos da Arena Condá.



Por outro lado, o Brasileirão pode chegar em sua última rodada ainda com a indefinição de quem levantará o troféu. Essa possibilidade acontece se o Flamengo tropeçar contra Athletico-PR ou Coritiba e não vencer o Palmeiras (que teria que ter ao menos uma vitória nessas três rodadas).



Últimos jogos do Flamengo no Brasileirão



- Athletico-PR: em 18/11, no Maracanã - 35ª rodada



- Palmeiras: em 21/11, no Nubank Parque - 36ª rodada



- Coritiba: a definir, no Couto Pereira - 37ª rodada



- Chapecoense: a definir, no Maracanã - 38ª rodada

As partidas que restam ao Palmeiras em 2026



- Vasco: em 8/11, em São Januário - volta da semifinal da Copa do Brasil



- Cruzeiro: em 18/11, no Mineirão - 35ª rodada do Brasileiro



- Flamengo: em 21/11, no Nubank Parque - 36ª rodada do Brasileiro



- Estudiantes: em 28/11, em Montevidéu (URU) - final da Libertadores



- Chapecoense: a definir, na Arena Condá - 37ª rodada do Brasileiro



- Coritiba: a definir, no Nubank Parque - 38ª rodada do Brasileiro