Palmeiras de Abel Ferreira está três pontos atrás do Flamengo - Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras de Abel Ferreira está três pontos atrás do FlamengoCesar Greco/Palmeiras

Publicado 06/11/2026 09:20 | Atualizado 06/11/2026 18:47

O técnico Abel Ferreira não gostou da decisão da CBF em retirar jogadores de Palmeiras e Flamengo da convocação para a seleção brasileira . Afinal, como nenhum palmeirense estaria na lista de Carlo Ancelotti mesmo, viu o Rubro-Negro beneficiado nesta Data Fifa.

Isso porque Pedro e Samuel Lino, chamados para os amistosos de setembro e outubro, não serão desfalques na 35ª rodada. Por outro lado, o Alviverde teme perder até seis jogadores neste período de treinos e corre o risco de não contar com eles contra o Cruzeiro, no dia 18, no Mineirão.



"Eu particularmente não gostei de ouvir dizer que não vão convocar jogadores do Palmeiras quando antes já não havia convocados. Quantos foram convocados na última Data Fifa para a seleção brasileira? Nenhum?", reclamou o técnico palmeirense.



Quem pode ser desfalque

Abel Ferreira já sabe que não terá Giay e Flaco López, convocados pela Argentina, Piquerez, pelo Uruguai, e Jhon Arias, pela Colômbia. Além deles, Gustavo Gómez e Mauricio (Paraguai) também devem defender as suas seleções nesta Data Fifa. Emiliano Martínez (Uruguai), porém, ficou fora da lista de seu país.



Por outro lado, o Flamengo perderá neste período Gonzalo Plata (Equador), De La Cruz, Arrascaeta e Varela. Mas conseguiu que os três uruguaios sejam liberados logo após o primeiro amistoso, contra a Argentina. O mesmo deve acontecer com os jogadores palmeirenses.



"Pergunto se parece justo uma equipe que está a lutar pelo Brasileirão haver seleções que dispensam jogadores e outras que os levam para o outro lado do mundo. Sendo que o Palmeiras paga os salários e estamos em um período que precisamos muito deles", questionou Abel Ferreira.



"O Brasileirão é um campeonato especial e há muitos fatores que determinam a sequência. Um deles é esse. O Brasil decide não convocar três ou quatro jogadores do Flamengo, porque do Palmeiras não foi nenhum".



Elogios de Abel Ferreira ao Flamengo



A coletiva de imprensa do técnico português após a goleada por 6 a 1 não teve apenas reclamação sobre o tratamento diferente nas convocações. Assim como fez em outros anos, ele também aproveitou para jogar a pressão na luta pelo título para o Rubro-Negro.



"Primeiro dizer que temos um rival fantástico nessa competição, o Flamengo tem sido muito consistente, e a prova disso é que estamos atrás deles. Mesmo ganhando aqui, continuamos a depender deles. Tem tudo e mais alguma coisa pra ganhar essa competição", disse.