Vitão em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Vitão em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 06/11/2026 17:21

Jornal O Dia. O zagueiro Vitão, de 26 anos, que defende o Flamengo , entrou na Justiça contra o Internacional comando R$ 552 mil do ex-clube. O Colorado reconhece a dívida, referente a rescisão do contrato, mas irá discuti-la na Justiça. As informações foram dadas em primeira mão pela "ESPN" e confirmadas pelo

A defesa do zagueiro do Flamengo afirmou que a atitude do Internacional gerou surpresa e que as tentativas de acordo amigável foram ignoradas pelo clube gaúcho.

O Rubro-Negro acertou a compra do defensor junto ao Internacional no fim da temporada passada. A operação foi de algo em torno de 6 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões), além do perdão da dívida referente à transferência do volante Thiago Maia para o clube gaúcho.

Revelado pelo Palmeiras, o zagueiro foi contratado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em 2019. Por causa do conflito entre o país e a Rússia, no ano de 2022, o zagueiro foi emprestado para o Internacional. Dois anos depois, o Vitão assinou contrato de forma definitiva com o Internacional.

Pelo Flamengo, o zagueiro entrou em campo em apenas 18 partidas e deu uma assistência. Ele é opção no banco de reservas e não atua desde o dia 18 de outubro, quando participou de sete minutos da vitória por 3 a 0, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.

Clubes com situações distintas

Flamengo e Internacional vivem situações bem diferentes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro está na liderança e está bem perto de voltar a ser campeão do Brasileiro, já o Colorado está próximo da zona de rebaixamento e deseja evitar mais uma queda para a Série B.

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, que estão expostos no portal "Infobola", o Flamengo tem 82% de chances de ser campeão da Série A novamente. O Palmeiras, que está sem segundo lugar e tem três pontos a menos, aparece com 18% de possibilidades matemáticas.

Na luta contra o rebaixamento, o Internacional aparece na 16ª colocação com um ponto a mais que Corinthians e Grêmio que estão na degola. O Colorado tem 41% de risco de repetir a temporada de 2016, quando acabou rebaixado para a Série B. A Chapecoense está matematicamente rebaixada, o Remo tem 99%, o Grêmio aparece com 58% e o Corinthians com 55%. Estes são os clubes que correm no momento o maior risco de queda.