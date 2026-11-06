Vitão em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo
Zagueiro do Flamengo entra na Justiça cobrando rescisão de ex-clube
Jogador, de 26 anos, tem pouco espaço com Leonardo Jardim; ele atuou em apenas 18 partidas na temporada e não joga desde o último dia 18
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