Camisa da Consciência Negra irá homenagear Bruno Henrique - Divulgação / Flamengo

Camisa da Consciência Negra irá homenagear Bruno HenriqueDivulgação / Flamengo

Publicado 06/11/2026 13:30

O Flamengo lançou, nesta sexta-feira (6), uma camisa especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Na edição deste ano, o protagonista escolhido foi o atacante Bruno Henrique , de 35 anos, que é um dos grandes ídolos da história recente do clube.

Desde sua chegada ao Flamengo, em 2019, Bruno Henrique construiu uma história de conquistas, protagonismo e identificação com a torcida. Conhecido como Rei dos Clássicos, tornou-se personagem de alguns dos momentos mais importantes de uma das gerações mais vitoriosas do clube. O clube entende a a trajetória do atacante como a continuidade de uma história escrita por grandes atletas negros que, em diferentes épocas, ajudaram a construir um clube com o tamanho do Flamengo.



Inteiramente preta, a camisa traz uma estampa em tom sobre tom formada pela silhueta de Bruno Henrique em uma de suas comemorações mais características, com os braços abertos e o corpo projetado para o alto. A repetição das silhuetas cria um padrão que remete a uma seta apontada para a frente — símbolo de evolução, conquistas e, sobretudo, de caminhos que são abertos para quem vem depois.

O decote traz listras em referência às tradicionais faixas do Manto rubro-negro, conectando a edição especial à identidade histórica do Flamengo. A peça apresenta ainda a assinatura de Bruno Henrique bordada no peito, acompanhada do número 27, além de um selo com a identificação “Rei dos Clássicos”. Na parte de trás, a silhueta de sua comemoração aparece na altura da nuca. Uma etiqueta alusiva à Consciência Negra completa os detalhes do uniforme.

Confira parte da nota escrita pelo Flamengo:



"Ao escolher Bruno Henrique, o Flamengo celebra mais do que um jogador ou suas conquistas. Celebra um personagem negro que já faz parte da história do clube. Uma história construída por diferentes gerações e na qual talento, representatividade e legado caminham juntos.



A imagem de Bruno Henrique multiplicada na camisa reforça também uma dimensão coletiva dessa trajetória. Nenhuma história é construída sozinha. Cada geração carrega a contribuição das que vieram antes e, ao conquistar seu espaço, ajuda a abrir novos caminhos para as que virão.



O combate ao racismo é um compromisso permanente do Flamengo, formalizado em seu Estatuto em 2025 e presente nas ações desenvolvidas pelo clube em diferentes áreas. No mês da Consciência Negra, o novo Manto é também uma forma de reconhecer a contribuição fundamental de homens e mulheres negros para a construção da história e da identidade rubro-negras. Bruno Henrique já faz parte dessa história. E, aos 35 anos, segue escrevendo novos capítulos com o Manto"