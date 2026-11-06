Benedito Ferreira ajudou a salvar crianças no incêndio do Ninho do Urubu - Reprodução/TV Globo

Benedito Ferreira ajudou a salvar crianças no incêndio do Ninho do UrubuReprodução/TV Globo

Publicado 06/11/2026 19:30

A Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro deu ganho de causa para o ex-segurança Benedito Ferreira em ação movida por ele contra o Flamengo . A decisão publicada no último dia 26 de outubro prevê o pagamento de mais de R$ 580 mil de indenização e dá direito a uma pensão vitalícia ao ex-funcionário do clube, que atuou na ajuda aos resgastes das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, em 2019. A informação é do "ge".

Benedito Ferreira entrou no Flamengo em 2018 e foi demitido em 2022, três anos depois do incêndio que matou dez jogadores da base. O ex-segurança moveu duas ações contra o clube e a principal reclamação inicial do processo era ao fato de o Flamengo não ter relacionado seu afastamento do trabalho junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao que ele vivenciou no dia do incêndio.



De acordo com laudo pericial, Benedito tem transtorno depressivo, transtorno de adaptação e transtorno de pânico, "com quadro agravado e com presença de ideação suicida". Na decisão, a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro destacou a gravidade do estado clínico. Desde então, o ex-segurança faz tratamento com remédios controlados, atendimento psiquiátrico e psicológico.

Em julho do ano passado, a primeira decisão determinou a indenização de R$ 100 mil em dano moral e R$ 500 mil em dano material, com pensão vitalícia. O clube também deveria reintegrar Benedito ao quadro de funcionários em até cinco dias, sob pena de multa em caso de não cumprir a determinação do judiciário. O Flamengo, porém, recorreu.

Já na decisão em segunda instância, os desembargadores da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região decidiram, por unanimidade, aumentar condenação em perdas e danos morais de R$ 100 mil para R$ 150 mil. A pena ao Flamengo ainda prevê o pagamento de R$ 8,6 mil em custas processuais e mais R$ 430 mil de indenização ao ex-funcionário.

Incêndio no Ninho do Urubu

Na madrugada do dia 8 de fevereiro de 2019, um incêndio atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, e matou dez jogadores da base, com idades entre 14 e 16 anos, além de deixar três feridos. O fogo teve início por volta das 5h (de Brasília), no quarto 6 do alojamento, devido a um curto-circuito no sistema de ar-condicionado.

As chamas se espalharam rapidamente por causa do material inflamável (poliuretano) contido nos painéis dos contêineres que serviam de alojamento. A fumaça tóxica e as grades nas janelas dificultaram a evacuação dos jovens. O alojamento funcionava de forma irregular. A área estava registrada na Prefeitura do Rio como um estacionamento, e o local não possuía alvará para uso como dormitório.

Os dez jogadores que morreram na tragédia foram: Arthur Vinícius, Christian Esmério, Jorge Eduardo Santos, Pablo Henrique da Silva Matos, Bernardo Pisetta, Gedson Santos, Athila Paixão, Rykelmo de Souza Vianna, Samuel Rosa e Vitor Isaías. Outros 16 jovens conseguiram escapar, sendo que três deles ficaram feridos (incluindo Jhonatan Ventura, que sofreu queimaduras graves em grande parte do corpo).

Em outubro de 2025, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro absolveu em primeira instância os sete réus (incluindo ex-dirigentes do clube) que respondiam por incêndio culposo qualificado. Na esfera cível, o Flamengo fechou acordos de indenização com as famílias de todas as vítimas fatais e feridos ao longo dos anos posteriores ao acidente.