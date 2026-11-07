Cristiano Ronaldo e Danilo lado a lado na Juventus, da ItáliaMiguel Medina / AFP
Danilo, do Flamengo, recorda parceria com CR7: 'Me ajudou muito'
Defensor foi companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid e na Juventus, e lamentou que carreira do astro esteja nos momentos finais
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