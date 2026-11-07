Cristiano Ronaldo e Danilo lado a lado na Juventus, da Itália - Miguel Medina / AFP

Cristiano Ronaldo e Danilo lado a lado na Juventus, da ItáliaMiguel Medina / AFP

Publicado 07/11/2026 10:47

Zagueiro do Flamengo, Danilo foi mais um a cair em nostalgia com o anúncio da aposentadoria de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa. Companheiro do astro no Real Madrid (2015 a 2017) e na Juventus (2019 a 2021), na época como lateral-direito, o camisa 13 rubro-negro lamentou que o ex-colega esteja vivendo seus últimos momentos como jogador e relembrou passagens dos tempos em que jogaram juntos.

"Para nós que somos amantes do futebol, ver esse tipo de situação onde o Cristiano deixa de jogar pela seleção portuguesa, e você vê que vai se aproximando o fim da carreira dele, é algo que tem uma certa tristeza para todos nós. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no Real Madrid, depois na Juventus. Um grande companheiro, era um rapaz que puxava sempre pela equipe", contou Danilo, em entrevista ao "Canal 11", de Portugal.

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Em seguida, desmentiu boato que ganhou força após polêmica com o técnico Jorge Jesus em Portugal , sobre o craque ser um profissional "difícil de lidar". Para o zagueiro, CR7 não só foi um companheiro de fácil entendimento, como também alguém que o ajudou muito.

"Tem a particularidade dos gênios, dos grandes. E muitas vezes não são os mais fáceis de lidar, mas eu me entendia muito bem com ele. Super competitivo. Me ajudou muito em vários momentos, fez o trabalho dele, fez uma grande história e marcou gerações", prosseguiu.

Por fim, Danilo relembrou a comunicação com Cristiano Ronaldo dentro de campo. Durante as partidas, o defensor contou que o português o pedia passes o tempo inteiro. Sem contar que havia jogos em que o camisa 7 exigia que ele avançasse mais pelo corredor direito, para que a bola também chegasse nele através dos cruzamentos.

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"Muitas vezes eu assegurava a posse de bola, queria jogar um pouco mais lateralmente, um pouco para trás para fazer a outra equipe sair e aí sim jogar a bola. E ele: 'Joga para frente'. Eu falo: 'Não vou jogar agora, me espera aí'. A gente muitas vezes tinha esse esses embates, mas era ele muitas vezes durante o jogo falava: 'Mané, preciso mais de você hoje. Preciso que você ataque mais'", relatou o jogador do Flamengo.