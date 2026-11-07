Arrascaeta em ação contra o Grêmio, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo
Arrascaeta admite 'um pouco de risco' em volta de lesão no Flamengo
Uruguaio sofreu fratura no punho esquerdo no fim de setembro, em amistoso pela seleção, na última Data Fifa; meia voltou a ser convocado
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Danilo, do Flamengo, recorda parceria com CR7: 'Me ajudou muito'
Defensor foi companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid e na Juventus, e lamentou que carreira do astro esteja nos momentos finais
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Zagueiro do Flamengo entra na Justiça cobrando rescisão de ex-clube
Jogador, de 26 anos, tem pouco espaço com Leonardo Jardim; ele atuou em apenas 18 partidas na temporada e não joga desde o último dia 18
Flamengo homenageia Bruno Henrique com camisa da Consciência Negra
Atacante, de 35 anos, chegou ao Rubro-Negro em 2019 e se tornou um dos maiores ídolos da história recente do clube carioca
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Técnico acredita que Palmeiras é prejudicado nesta Data Fifa e também joga a pressão pelo título do Brasileirão para o Rubro-Negro
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