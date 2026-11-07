Lucas Paquetá marcou um dos gols do Flamengo contra o Santos - Gilvan de Souza / Flamengo

Lucas Paquetá marcou um dos gols do Flamengo contra o SantosGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/11/2026 17:14

Flamengo contou que a investigação da Federação Inglesa sobre cartões amarelos travou a saída do West Ham para o clube de Pep Guardiola, em 2023.



O assunto surgiu quando Paquetá foi perguntado sobre arrependimentos na carreira. O jogador disse estar feliz com as escolhas que fez, mas lembrou de uma oportunidade que escapou de suas mãos.



“Eu deixei de ir pro City por conta da investigação que eu passei, entendeu?”, afirmou. Lucas Paquetá revelou o que o impediu de realizar o sonho de jogar pelo Manchester City. Em uma live no TikTok, o meia docontou que a investigação da Federação Inglesa sobre cartões amarelos travou a saída do West Ham para o clube de Pep Guardiola, em 2023.O assunto surgiu quando Paquetá foi perguntado sobre arrependimentos na carreira. O jogador disse estar feliz com as escolhas que fez, mas lembrou de uma oportunidade que escapou de suas mãos.“Eu deixei de ir pro City por conta da investigação que eu passei, entendeu?”, afirmou.

O sonho era o City

Paquetá explicou que, quando o processo chegou ao fim, ele já vivia outra fase da carreira e o momento da transferência tinha passado. Questionado se o sonho na Europa era mesmo o City, e não clubes como Real Madrid e Barcelona, o meia não hesitou e garantiu que sempre teve preferência pelo time de Manchester.

O interesse do City surgiu a pedido de Guardiola, que via no brasileiro uma opção para o meio de campo. Em outras ocasiões, Paquetá já tinha contado que a negociação estava tão avançada que chegou a sair para jantar com a família para comemorar o acerto. Poucos dias depois, recebeu a carta da federação informando sobre a investigação, e o negócio foi suspenso.

O que a federação investigou

Em maio de 2024, a Federação Inglesa acusou Paquetá de tentar receber cartões amarelos de propósito para influenciar o mercado de apostas. A denúncia envolvia quatro partidas do West Ham na Premier League, disputadas entre novembro de 2022 e agosto de 2023. O brasileiro sempre negou as acusações.



O caso levou cerca de dois anos até o julgamento. Em julho de 2025, uma comissão independente concluiu que as provas não sustentavam nenhuma das quatro acusações, e a federação decidiu não recorrer da decisão.

Passagem pela Inglaterra

Mesmo com o momento sob investigação, Paquetá construiu uma trajetória de destaque no futebol inglês. O meia chegou ao West Ham em 2022, vindo do Lyon, e logo na primeira temporada foi peça importante na conquista da Conference League, o primeiro título europeu do clube londrino em décadas.



Na temporada 2023/24, já com o caso em andamento, o brasileiro seguiu entre os principais jogadores da equipe e chegou a somar oito gols e sete assistências em 40 partidas até a reta final da temporada.



Depois da absolvição, Paquetá permaneceu em Londres até voltar ao Flamengo, clube que o revelou, nesta temporada. O meia foi o reforço mais caro do Rubro-Negro para 2026 e também esteve na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.