Leo Erig assina seu primeiro contrato profissional com o Fantasma - Divulgação/Operário

Leo Erig assina seu primeiro contrato profissional com o FantasmaDivulgação/Operário

Publicado 07/11/2026 15:01

Flamengo está de olho em Léo Erig, atacante do Operário-PR que viralizou com um golaço de bicicleta na vitória por 3 a 2 sobre o Sport, nesta sexta-feira (6). O Rubro-Negro tenta a contratação do jogador de 19 anos para reforçar a equipe Sub-20. está de olho em Léo Erig, atacante do Operário-PR que viralizou com um golaço de bicicleta na vitória por 3 a 2 sobre o Sport, nesta sexta-feira (6). O Rubro-Negro tenta a contratação do jogador de 19 anos para reforçar a equipe Sub-20.

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A equipe de scout do Flamengo já ligou para os empresários do atleta. De acordo com Júnior Bueno, diretor de futebol profissional do Operário, a diretoria rubro-negra também entrou em contato com o clube paranaense para buscar informações sobre valores, mas ainda não apresentou proposta oficial.



“Somente consulta (do Flamengo). Não. Oficialmente nada”, afirmou o dirigente, ao ser questionado sobre uma possível oferta.



No Flamengo, a informação é de que Léo Erig faz parte do banco de dados da equipe responsável por mapear o mercado para o Sub-20. A equipe de scout do Flamengo já ligou para os empresários do atleta. De acordo com Júnior Bueno, diretor de futebol profissional do Operário, a diretoria rubro-negra também entrou em contato com o clube paranaense para buscar informações sobre valores, mas ainda não apresentou proposta oficial.“Somente consulta (do Flamengo). Não. Oficialmente nada”, afirmou o dirigente, ao ser questionado sobre uma possível oferta.No Flamengo, a informação é de que Léo Erig faz parte do banco de dados da equipe responsável por mapear o mercado para o Sub-20.

Contrato e multa

Léo Erig tem contrato com o Operário até dezembro de 2028. A multa rescisória do atacante é de 1 milhão de euros, cerca de R$ 6,1 milhões na cotação atual, valor considerado baixo para um jogador em início de carreira.

Quem é Léo Erig

Leonardo Erig Daitx foi recentemente promovido das categorias de base do Operário ao time profissional. Ponta-direita de origem, o jovem ganhou as primeiras oportunidades com o técnico Alberto Valentim e soma três partidas pela equipe principal.



O gol contra o Sport foi o primeiro de Léo Erig como profissional, e não poderia ter sido mais marcante. O atacante entrou no segundo tempo no lugar de Brenno e, poucos minutos depois, decidiu a partida.

Golaço garantiu a virada

O jogo, disputado no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 37ª rodada da Série B, foi movimentado. O Sport saiu na frente duas vezes no primeiro tempo, com Carlos de Pena e Pedro Perotti, mas o Operário buscou o empate em ambas as ocasiões, com gol contra de Claudinho e com Moraes, nos acréscimos.



Aos sete minutos da etapa final, depois de uma defesa do goleiro Thiago Couto, Dudu Mosconi aproveitou o rebote e cruzou para a área. Léo Erig acertou a bicicleta e colocou o Fantasma em vantagem pela primeira vez na partida, para delírio da torcida.



Com a vitória, o Operário chegou aos 54 pontos, na décima colocação, a um ponto do G-6, que dá vaga ao quadrangular do acesso. O time paranaense encerra a campanha no sábado (14), às 16h30 (de Brasília), contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.