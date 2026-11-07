Leo Erig assina seu primeiro contrato profissional com o FantasmaDivulgação/Operário
A equipe de scout do Flamengo já ligou para os empresários do atleta. De acordo com Júnior Bueno, diretor de futebol profissional do Operário, a diretoria rubro-negra também entrou em contato com o clube paranaense para buscar informações sobre valores, mas ainda não apresentou proposta oficial.
“Somente consulta (do Flamengo). Não. Oficialmente nada”, afirmou o dirigente, ao ser questionado sobre uma possível oferta.
No Flamengo, a informação é de que Léo Erig faz parte do banco de dados da equipe responsável por mapear o mercado para o Sub-20.
Contrato e multa
Quem é Léo Erig
O gol contra o Sport foi o primeiro de Léo Erig como profissional, e não poderia ter sido mais marcante. O atacante entrou no segundo tempo no lugar de Brenno e, poucos minutos depois, decidiu a partida.
Golaço garantiu a virada
Aos sete minutos da etapa final, depois de uma defesa do goleiro Thiago Couto, Dudu Mosconi aproveitou o rebote e cruzou para a área. Léo Erig acertou a bicicleta e colocou o Fantasma em vantagem pela primeira vez na partida, para delírio da torcida.
Com a vitória, o Operário chegou aos 54 pontos, na décima colocação, a um ponto do G-6, que dá vaga ao quadrangular do acesso. O time paranaense encerra a campanha no sábado (14), às 16h30 (de Brasília), contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.
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