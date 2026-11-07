Matheus Gonçalves em campo pelo Al-Ahli - Divulgação/Al-Ahli

Matheus Gonçalves em campo pelo Al-AhliDivulgação/Al-Ahli

Publicado 07/11/2026 17:45

Flamengo. Em live com o influenciador Juninho Manella, o meia, atualmente no Al Ahli, da Arábia Saudita, afirmou que perdeu espaço no Rubro-Negro com a chegada de Jorge Sampaoli, em 2023. Matheus Gonçalves relembrou o início da carreira profissional e apontou um dos responsáveis pela primeira saída do. Em live com o influenciador Juninho Manella, o meia, atualmente no Al Ahli, da Arábia Saudita, afirmou que perdeu espaço no Rubro-Negro com a chegada de Jorge Sampaoli, em 2023.

Críticas do treinador e imaturidade

Segundo o jogador, ele vivia um bom momento depois de subir ao time profissional. Com Vítor Pereira, Matheus Gonçalves ganhava oportunidades com frequência, mas o cenário mudou com a troca no comando técnico. O meia contou que deixou de ser utilizado pelo treinador argentino, que fazia críticas ao seu estilo de jogo.

"Eu joguei em 2023 no Bragantino. Eu estava no Flamengo, subi com Vítor Pereira, jogava direto, amassando… Aí, chegou o Sampaolli, aí parei de jogar. Ele me falava que eu perdia muita bola. Eu tento muito, acerto, mas também erro muito. Na época, eu tinha acabado de subir para os profissionais. Eu ainda estava muito imaturo”, disse Matheus Gonçalves em live.

Na conversa, Matheus Gonçalves fez uma autocrítica. O meia reconheceu que arrisca bastante as jogadas e que, por isso, acerta muito, mas também erra com frequência. O jogador também admitiu que, na época, ainda era muito imaturo, já que tinha acabado de subir para os profissionais.



Sem espaço com Sampaoli, o meia foi emprestado ao Red Bull Bragantino ainda em 2023. Durante a live, Matheus Gonçalves também comparou a formação de jovens jogadores no Brasil e na Europa e citou o exemplo de Lamine Yamal, do Barcelona.

Trajetória no Flamengo

Matheus Gonçalves chegou ao Flamengo em 2019, para a categoria Sub-15, e estreou pelo time profissional em 2022. Nas categorias de base, conquistou títulos importantes, como a Libertadores e o Intercontinental Sub-20.



Depois da passagem pelo Bragantino, o meia retornou ao Rubro-Negro, mas não conseguiu se firmar. Em 2024, disputou 23 partidas e marcou dois gols. Em 2025, foram 15 jogos e mais dois gols.

Sem espaço no elenco, o Flamengo passou a buscar uma saída para o jogador. O clube chegou a encaminhar um acordo com o Cruzeiro, que não avançou por questões contratuais. Em 27 de agosto de 2025, o Rubro-Negro acertou a venda de Matheus Gonçalves ao Al Ahli por 8 milhões de euros, cerca de (R$ 50 milhões na época).



Na Arábia Saudita, o meia soma 42 jogos, cinco gols e cinco assistências pelo clube, além da conquista da Champions League Asiática.