Varela é titular na lateral direita - Gilvan de Souza / Flamengo

Varela é titular na lateral direitaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/11/2026 12:20

Guillermo Varela não esconde o carinho pelo Flamengo. Em entrevista à Flamengo TV, divulgada no último sábado (7), o lateral-direito uruguaio revelou que considera a renovação de contrato com o Rubro-Negro, assinada em agosto do ano passado, o passo mais importante da carreira no clube, ainda maior do que a própria chegada à Gávea. não esconde o carinho pelo Flamengo. Em entrevista à Flamengo TV, divulgada no último sábado (7), o lateral-direito uruguaio revelou que considera a renovação de contrato com o Rubro-Negro, assinada em agosto do ano passado, o passo mais importante da carreira no clube, ainda maior do que a própria chegada à Gávea.

"Eu sempre falo que o meu grande passo foi renovar com o Flamengo. O Flamengo, hoje em dia, fecha os olhos e compra. E o time quis renovar comigo no ano passado. Foi um presente”, afirmou.

O jogador explicou que costuma dizer isso a amigos e familiares. Para Varela, o fato de o clube ter optado por mantê-lo, mesmo tendo condições financeiras de buscar qualquer jogador no mercado, mostra o quanto ele evoluiu desde o início da passagem pelo Rio de Janeiro.

Começo difícil e virada com Filipe Luís

A trajetória do uruguaio no Flamengo não começou bem. Contratado em julho de 2022, Varela demorou a se firmar e já admitiu que o primeiro ano de adaptação foi complicado. Em 2023, teve pouco espaço com Jorge Sampaoli e ainda sofreu uma fratura no nariz após uma briga com Gerson durante um treino.



O cenário mudou com a chegada de Filipe Luís ao comando técnico. O lateral ganhou confiança, virou uma das opções mais utilizadas pelo treinador e foi recompensado com a renovação. O novo contrato foi oficializado em 15 de agosto de 2025, com vínculo até dezembro de 2027. Na época, Varela somava 111 jogos e três gols com a camisa rubro-negra.

‘Todo mundo quer jogar aqui’

Na entrevista, Varela também exaltou a torcida do Flamengo. O uruguaio afirmou que nunca viu nada parecido com a pressão que os rubro-negros fazem no Maracanã e com a capacidade de mobilização em outras cidades. Segundo ele, a força da torcida e a sequência de títulos fazem com que todos os jogadores queiram defender o clube.



O lateral relembrou ainda o Aerofla antes da final da Libertadores de 2025, em Lima. No dia 26 de novembro, milhares de torcedores acompanharam a delegação até o Aeroporto do Galeão, e alguns chegaram a subir no teto e entrar no ônibus dos jogadores. Varela garantiu que, apesar das imagens, o elenco não ficou assustado. Pelo contrário: os atletas comemoraram com a torcida, e o uruguaio considera aquele apoio um dos motivos para a conquista. Três dias depois, o Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Danilo, e conquistou o tetracampeonato da Libertadores.

"Foi uma loucura. Já tínhamos subido no ônibus antes, mas dessa vez tiraram o teto e começaram a entrar. De fora, podia parecer que a gente estava com medo, mas, por dentro, estava todo mundo 'on-fire'. Estávamos alegres, comemorando com a torcida e nos apoiando. Foi uma das causas da nossa vitória, um empurrão. Não me assustei, não", falou o lateral.

Na seleção uruguaia

Atualmente, Varela está à disposição da seleção do Uruguai, ao lado de Arrascaeta e De la Cruz, para os amistosos da Data Fifa. A Celeste enfrenta a Argentina no dia 13 de novembro, na Bombonera, e a República Dominicana no dia 17, em Maldonado. O Flamengo, no entanto, acertou a liberação antecipada do trio após o primeiro jogo.



O Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira (18), contra o Athletico-PR, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Líder do Brasileirão com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras, o time de Leonardo Jardim visita o rival paulista no sábado (21).